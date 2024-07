Hiba Abouk habla por primera vez de su relación con Escassi: "No tenemos doce años"

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi hicieron pública su ruptura el pasado 27 de junio. En realidad, quien decidió comunicarlo de manera oficial fue ella. Al parecer, la separación no ha sido precisamente amistosa, y ella ha dejado claro que no quiere saber nada de él. Y esto, ¿puede deberse al affaire del jinete con Hiba Abouk?

Tan solo unos días después de hacerse pública la ruptura, Escassi apareció con Hiba Abouk en una fiesta, donde no se escondieron y se dieron muestras públicas de amor, mostrándose especialmente acaramelados. De hecho, él llego a coger a la actriz de la cintura delante de todo el mundo.

Fue la colaboradora de televisión Paloma Barrientos quien desveló el romance entre Álbaro e Hiba: "Álvaro se montó en las atracciones que había con los hijos de Hiba. Él la agarraba por la cintura. Estaban encantados, sonrientes… A la mañana siguiente, desayunando en el hotel con los niños, no se escondían", detalló.

Después de esto, y viendo el revuelo que se ha generado. Álvaro Muñoz Escassi ha querido aclarar el tipo de relación que le une a Hiba Abouk, apuntando a que son amigos, pero que no tendría nada de malo que fueran algo más, y dejando entrever que se están conociendo: "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie".

Ahora ha sido la intérprete la que ha hablado al respecto, en unas declaraciones para Gtres. Abouk ha dicho que no tiene "ninguna relación" con Escassi: "Está todo más claro que el agua", ha declarado.

Mostrándose visiblemente molesta cuando le preguntaban por el tema, la actriz ha querido desmentir cualquier rumor que les vincule: "No tenemos 12 años. Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero, no hay absolutamente nada, ya lo ha dicho él. No nos estamos conociendo de nada ni dándonos oportunidad de ningun tipo. Estuve con muchísima gente".