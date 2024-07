Laura Escanes estalla tras el aluvión de comentarios sobre su físico: "Sí, he engordado"

Laura Escanes es una de las influencers más conocidas en nuestro país. De hecho, tiene casi dos millones de seguidores en Instagram. La fama tiene su parte positiva pero, sin duda, tambien una negativa.

Cuando te conoce tanta gente es imposible no ser el foco de atención, y esto se acentúa más en las creadoras de contenido, como es el caso de Escanes. Esto le ha llevado a recibir un aluvión de comentarios sobre su físico.

Esto ha provocado que la influencer acabe estallando, harta de que su cuerpo sea un centro de críticas. Por esto ha compartido una story en Instagram: "Lo he pensado mejor y si te voy a responder. Tal vez me arrepienta, pero ahí va. ¿A ti qué te importa?", comenzaba escribiendo.

A continuación ha criticado que las personas opinen del físico de otras sin conocer la situación que están atravesando: "Sí, he engordado. De hecho, he engordado unos siete kilos respecto al agosto del año pasado. Agosto, el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: 'Ay, qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa...'", ha opinado.

Por último, Laura Escanes ha añadido que si ha engordado es porque está más tranquila y mejor psicológicamente: "He engordado. Pero estoy sana, mentalmente, tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni su historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer", ha sentenciado.