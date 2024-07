Blanca Romero abandona España y lo hace por un motivo: "Me da mucha pena"

La modelo y actriz Blanca Romero, exmujer del torero Cayetano Rivera, se va de España. Así lo ha revelado ella misma durante su participación en un conocido programa de televisión: Pasapalabra.

La intérprete, de 48 años, ha contado que deja el país para irse a vivir a más de 6.500 kilómetros de distancia y ser vecina de personajes tan conocidos como Julio Iglesias o el diseñador Ralph Lauren, entre otros.

Blanca Romero, en Pasapalabra

Blanca Romero, que nació en 1976 en Gijón (Asturias), se casó en 2001 con el diestro Cayetano Rivera, hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez. El matador adoptó a su hija Lucía, quien lleva su apellido, aunque la pareja se separó apenas unos años después: en 2004. Posteriormente, en 2012, la modelo tuvo otro hijo, Martín.

Blanca Romero empezó muy joven en el mundo de la moda. Con sólo 14 años ya hizo un desfile para una tienda de modas de su ciudad natal y, a los 17, se trasladó a Madrid y luego a París, donde trabajó para firmas como Givenchy.

A partir de los años 2000, Blanca Romero comenzó sus apariciones en programas y series de televisión y, en 2009, debutó en el cine con la película After. Desde entonces, ha mantenido una intensa y prolífica carrera en la interpretación.

Esta última semana, la modelo y actriz acudió como invitada al concurso Pasapalabra, que se emite en Antena. En su último día en el programa, Blanca Romero confesó a Roberto Leal que dejaba España para irse a vivir a un país caribeño: Bahamas.

"Sí, me voy a vivir a Bahamas", admitió la exmujer de Cayetano Rivera con la sonrisa en la boca pero una más que notable emoción en la voz. "Me da mucha pena dejar España -reconoció mientras se le quebraban las palabras-. Me emociono..."

Blanca Romero ha estado unos días invitada en Pasapalabra. / Levante-EMV

Pero pronto se recuperó y defendió: "Es un paraíso. Un sitio brutal al que estáis todos invitados para que os pueda enseñar mi playa favorita. Os espero allí", aseveró.

Blanca Romero indicó que compró una parcela en la isla y que se marcha allí para vivir en un lugar maravilloso donde será "vecina de Julio Iglesias, de Ralph Lauren, de Miranda... Estoy feliz, aunque me da mucha pena dejar España", insistió con una sonrisa en los labios.