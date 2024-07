Miriam Saavedra asegura que un presidente de Gobierno le propuso ser su amante.

Miriam Saavedra ha sido la última invitada al podcast que conduce Malbert, Querido Hater. Conocida en nuestro país por ser expareja de Carlos Lozano, así como una de las ganadoras de Gran Hermano VIP y también por participar en Supervivientes, ha dejado a todos de piedra al desvelar que un presidente de Gobierno le propuso ser su amante.

La actriz ha negado rotundamente que aceptara la propuesta, y ha opinado que ella jamás sería capaz de ser amante de nadie: "Es peor ser la amante que la novia. Yo nunca he sido la amante de nadie, jamás. A mí me han propuesto hasta irme con el presidente de un país y, en mi vida, por mucho que me propongan el oro y el moro, no valgo para eso".

Malbert ha insistido en reiteradas ocasiones, tratando de conseguir que la intérprete peruana desvelara la identidad del político que le invitó a ser su amante, pero ella se ha negado rotundamente a compartir tal información. Lo único que ha comunicado es que se trata de un presidente de Gobierno de un país sudamericano.

La actriz asegura que Piqué también trató de seducirle

Por otra parte, Saavedra reveló hace tiempo otra información que dejó a muchas personas patidifusas, y es que aseguró que el propio Piqué también trató de seducirle cuando todavía tenía una relación sentimental con Shakira. Sin embargo, la colaboradora de televisión ha asegurado que tampoco llegó a nada con el exfurbolista del FC Barcelona.

Esta la información la reveló durante una intervención en el programa Fiesta, al mismo tiempo que se declaraba fan incondicional de la cantante colombiana: "Siendo fan de Shakira, rechacé a Piqué porque me mandaron a llamar dos veces en una discoteca. No sabía lo que era Piqué y yo a Shakira la adoro".

Saavedra, muy dura con Carlos Lozano: "Siempre fue un tacaño"

Finalmente, la actriz, negó todas las acusaciones que apuntaban a que se aprovechó de Carlos Lozano durante su relación: "Yo quería todo con ese hombre. Casarme, tener hijos y vivir hasta morir juntos".

Tampoco ha tenido buenas palabras para quien fue su expareja: "Carlos siempre fue tacaño. Me regaló un anillo de compromiso de muy bajo presupuesto en comparación con el siguiente que me dieron. He estado cinco años con un tacaño. Es de los hombres que tienen que estar solos hasta el fin de sus días".