Alice Campello estalla por las continuas críticas a Morata: "Esto no me parece ni medio normal"

Alice Campello ha dicho basta. La esposa de Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Española, así como su capitán, ha estallado en redes sociales. La roja se enfrenta esta noche en las semifinales de la Eurocopa a Francia, y la empresaria se ha hartado de las continuas críticas hacia su marido.

La italiana ha compartido varias stories en Instagram, haciendo visible su cabreo: "Odio hacerme la víctima y más hacer polémica, pero esto no me parece ni medio normal. Lo siento", comenzaba escribiendo junto con una captura de un análisis deportivo que titulaba con "Morata, el capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa".

La influencer ha sido muy crítica con el trabajo del comunicador: "¿Esto es normal? Lo unico que veo de 'pobre nivel' es ser periodista, haber estudiado para ello y escribir un titular así, cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que, en vez de animar a un jugador de vuestra selección, os dediquéis a hundirlo... ¿Cómo pensáis que va a dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él?", ha opinado.

Por otra parte, ha considerado que con ese titular se genera "más odio hacia una persona" y que, pese a que "cada uno puede tener su opinión y es libre de expresarla" porque "nunca a nadie le gusta todo el mundo", piensa que "hay formas y formas de decir las cosas, y más cuando eres un periodista y tienes tanto poder para condicionar a los jóvenes y sus pensamientos".

Alice Campello estalla en Instagram. / Instagram

Después, Alice Campello ha dicho que "hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas, sea hacia Álvaro o cualquier otra persona". También ha querido recordar que "estos jugadores tienen madre, padre, mujer e hijos que tienen que leer estas barbaridades gratuitas" y ha opinado que "hay que pensar antes de hablar en cómo nos sentatía a nosotros mismos lo que estamos haciendo".

Finalmente, la mujer de Álvaro Morata ha zanjado con las siguientes palabras: "Repito: cada uno es libre de decir lo que piensa, pero no de ofender. Para gustos, colores, pero siempre hay que tener respeto si queremos respeto".