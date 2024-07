La nueva ilusión de Johnny Deep: una modelo rusa 33 años menor que él

Jonnhy Depp y Amber Heard han protagonizado posiblemente la ruptura más mediática de Hollywood. Ahora se cumplen ya dos años desde que la justicia dio la razón al actor, después de un proceso judicial que terminó en junio de 2022.

Desde esa fecha Depp solo ha sido relacionado con su abogada, Joelle Rich, aunque nunca se pudo demostrar que hubiera una relación sentimental entre ambos. No obstante, ahora ha salido a la luz un romance con una joven 33 años menor que él.

Jonnhy Depp cumple 61 años

El protagonista de Piratas del Caribe ha cumplido ya 61 años, y The Daily Mail ha revelado que está manteniendo una relación amorosa con una joven modelo rusa y esteticista de tan solo 28 años. Su nombre es Yulia Vlasova, y reside en Praga.

Al parecer, el intérprete y la maniquí llevarían años quedando, desde que se conocieron en el verano de 2021 precisamente en Praga. El primer encuentro se dio cuando coincidieron en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

Depp y la joven Vlasova, cazados juntos

No obstante, la fuente consultada por The Daily Mail ha puntualizado que Johnny Depp y Yulia Vlasova no tendrían una relación amorosa al uso. Al parecer, ambos huyen de las etiquetas y no se consideran una pareja, simplemente mantendrían un vínculo bastante estrecho.

El actor y la modelo rusa han sido vistos juntos en reiteradas ocasiones durante los últimos años. En 2022 fueron cazados en un concierto cuando él le besó en la mejilla.

Además, una vez la joven respondió a un usuario en redes sociales que le preguntó por su actor favorito con una fotografía en la que apoyaban sus manos sobre las piernas del otro:"JD es un hombre increíblemente inspirador y con mucho talento". Además, el pasado jueves también les pillaron juntos en el helipuerto de Londres.