Kim Kardashian reconoce haberse inyectado semen de salmón en la cara para rejuvenecer su piel

La medicina estética ha experimentado un 'boom' durante los últimos años. Cada vez son más las personas que se animan a someterse, ya no a una cirugía estética, sino a algún que otro retoque. El miedo a pasar por quirófano es bastante común, pero realizarse un retoque estético no asusta tanto.

Las famosas que más han incentivado el furor por la cirugía estética son, sin duda, las hermanas Kardashian y Jenner. Conocidas por tener unos cuerpos evidentemente operados, estas famosas han creado un modelo de belleza prácticamente imposible de conseguir de manera natural, con unos pechos y glúteos grandes, una estrechísima cintura, y unos labios gruesos.

Ahora muchos se han llevado las manos a la cabeza con el tratamiento que Kim Kardashian ha confesado hacerse y con el que presume estar muy orgullosa. De hecho, ha asegurado que se lo volverá a hacer porque según su opinión ofrece unos resultados excepcionales. En este tratamiento la materia prima es el esperma de salmón.

Sí, el esperma de salmón. La influencer contaba en el último capítulo de The Kardashians a su madre, Kris Jenner, que se había sometido a este curioso tratamiento: "Me han hecho un tratamiento facial con esperma de salmón. Me han inyectado esperma de salmón por toda la cara", explicaba.

La empresaria y fundadora de Skims ha especificado, además, que este retoque tiene un precio que ronda los 500 dólares. Sin embargo, no es la única famosa que ha confesado haberse inyectado esperma de salmón. Jennifer Aniston también lo reveló el año pasado en una entrevista para el The Wall Street Journal, celebrando que gracias a este retoque su piel lucía mucho más brillante durante meses.

Además, en Corea del Sur llevan siglos utilizando el esperma de salmón para rejuvenecer el aspecto de la piel. Y es que, según la Biblioteca Nacional de Medicina: "Está demostrado que el líquido espermático del salmón restaura la elasticidad de la piel, así como repara las barreras de la humedad y ayuda a minimizar cualquier inflamación".