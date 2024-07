Jessica Goicoechea y Marc Bartra rompen

Jessica Goicoechea y Marc Bartra han roto. La pareja no comenzó con el mejor pie, ya que su relación salió a la luz por un vídeo que publicó el futbolista por error. Debido al poco tiempo que hacía de su divorcio con Melissa Jiménez, madre de sus tres hijos, acusaron a Bartra de haberle sido infiel con la modelo.

No obstante, esta información se acabó desmintiendo, y a raíz de este vídeo publicado por una equivocación, la pareja no dudó en mostrar al mundo su amor compartiendo stories y post juntos. Hasta ahora, que una fuente habría desvelado que habrían decidido poner punto y final a su romance.

Así lo ha confirmado Abel Planelles, quien ha publicado un reel explicando la ruptura: "Jessica Goicoechea y Marc Bartra han roto. La pareja, que confirmaba su relación por error, no sé si os acordáis, con un vídeo que subió Marc Bartra sin querer en noviembre de 2022, habría puesto fin a la relación", comenzaba diciendo el comunicador.

No es la primera vez que Goicoechea y Bartra deciden dejarlo, y es que ya rompieron su noviazgo el año pasado. La información salió a la luz en julio de 2023 cuando se hizo público que la influencer y el deportista dejaron de seguirse en redes sociales, algo que dejó entrever que no habían vivido una ruptura amistosa.

Sin embargo, ahora es diferente. Según ha explicado el periodista, la pareja de famosos ha roto, pero ha sido una separación amistosa y guardan buena relación: "Por lo que me cuenta el entorno, cero mal rollo. No hay mala relación. De hecho, al contrario, hay buena relación. No se han dejado de seguir como pudieron hacer otras veces que había crisis. Ellos se siguen, se llevan bien, pero es verdad que la relación se ha terminado".