Jennifer López y Ben Affleck, ¿divorcio a la vista?

Desde hace meses Jennifer Lopez y Ben Affleck hacen vidas separadas. Desde mayo no han compartido ni una sola aparición pública (aunque sí que se han visto en privado), duermen en casas separadas, se han quitado el anillo de casados en varias ocasiones, y acaban de poner a la venta su mansión en Beverly Hills por 68 millones de dólares. Los rumores de un divorcio a la vista son imparables. Y las últimas noticias sobre la pareja no dejan de acrecentar las sospechas.

El matrimonio, según han contado amigos de ambos a 'People', 'Page Six' o 'TMZ', está acabado desde hace meses.

Si la cantante del Brox, que el próximo miércoles cumplirá 55 años, se tomó unas vacaciones en la costa italiana a finales de junio solo en compañía de unas amigas, y además acudió en París al desfile de Dior, ahora ha celebrado su segundo aniversario de boda con el actor con unos días de descanso en Los Hamptons, mientras que su marido ha vivido la efeméride en la costa opuesta, en Los Ángeles.

Cómo ha cambiado 'Bennifer' -como se conoce a la pareja y su larga historia de amor a través de las décadas- en tan poco tiempo. Hace tan solo dos años todo eran besos, arrumacos, sonrisas y miradas cómplices entre ellos, cuando se casaron en una íntima ceremonia en Las Vegas el 16 de julio de 2022.

Reencuentro 20 años después

La pareja volvió a reunirse 20 años después de poner fin a su primer compromiso protagonizando así una intensa historia de amor que no podría haber escrito ni el mejor guionista de Hollywood. Apenas un mes después, en agosto, celebraron su segunda boda, esta vez con una fastuosa ceremonia rodeados de sus familiares y amigos en la mansión que tiene en Georgia el actor, que el 15 de agosto cumplirá 52 años.

La distancia entre ambos en una fecha tan especial para el dúo 'Bennifer' confirma aún más la crisis matrimonial que enfrenta la pareja desde hace unos meses, aunque ninguno ha hablado al respecto por ahora. Mientras la diva del Bronx fue fotografiada en un convertible junto a su amigo y manager, Benny Medina, el actor de 'Batman' se encontraba en Los Ángeles por motivos de trabajo y fue visto hoy vistiendo un traje gris al llegar a su oficina.

Compromisos profesionales

Ben ha estado en California gran parte de los últimos meses rodando 'The Accountant 2', por lo que no acompañó a la cantante en varios compromisos importantes, entre ellos la Gala Met o el estreno de su película 'Atlas'. Sin embargo, aunque el rodaje de la cinta terminó hace unas semanas, Affleck ha permanecido en Los Ángeles, incluso durante las vacaciones del 4 de julio.

A pesar de la distancia entre ellos, se atisba un rayo de luz, pues JLo fue fotografiada con su hijastra Violet durante el fin de semana. No todo parece estar perdido.

En una reciente entrevista con Kevin Hart en el programa 'Hart to Heart', Affleck explicó lo que piensa sobre la fama y la presión de estar en el ojo público, y cómo es vivir con una estrella de la talla de Jennifer Lopez.

"Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas. A mí, las personas se me acercan para decirme que les gustó tal película. Y luego, gritan: '¡Aahhhh! ¡J-Lo!'. Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?", explicó sonriendo.

"Vidas por separado"

A pesar de que la cantante y actriz canceló su gira de verano 'This Is Me... Live' para pasar más tiempo con su familia, una fuente ha explicado a la revista 'People' que los dos "no tienen planes de verano juntos" y están "centrados en sus vidas por separado", sin embargo, la cantante ha estado muy pendiente de los hijos de su aún esposo.

El fin de semana del 16 al 18 de mayo de 2024 fue la última vez que aparecieron juntos ante las cámaras. Ese mismo fin de semana, la terapeuta de pareja, Lenna Marsak, contó en su Instagram que la cantante le había dado 'like' a un 'post' en el que hablaba de cómo identificar señales de alarma en una relación. Entre los ejemplos que daba: "no se puede construir una relación saludable con alguien que carece de integridad y seguridad emocional"; "no respeta el tiempo ajeno"; "carece de habilidades de comunicación"; "no sabe quién es ni lo que quiere".

En todo este tiempo, la única noticia positiva ha sido que JLo ha vuelto a ponerse su anillo de casada para celebrar el 4 de julio, la fiesta nacional de EEUU, después de habérselo quitado al promocionar los productos de su línea de cosmética, JLo Beauty.