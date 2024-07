Los mensajes de Escassi con su amante horas antes de casarse con Raquel Bernal: "Quiero ver tu..."

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi hicieron pública su ruptura el pasado 27 de junio. En realidad, quien decidió comunicarlo de manera oficial fue ella. La separación no ha sido precisamente amistosa, y ella ha dejó claro desde un principio que no quiere saber nada de él.

Desde su supuesto affaire con Hiba Abouk, la prensa rosa puso el foco en el jinete, y a raíz de esto han salido a la luz múltiples infidelidades de este hacia María José Suárez. De hecho, ambos han realizado entrevistas en televisión, con versiones prácticamente contradictorias de lo ocurrido.

La última en hablar sobre su relación y posterior ruptura fue la modelo, quien acudió al programa ¡De Viernes! y contó su verdad. De hecho, ha confesado tener miedo por unos supuestos vídeos íntimos que Escassi tendría bajo su poder y que, según explica, habría grabado sin el consentimiento de Suárez.

Además, ha salido a la luz que el jinete tiene deudas con antiguos socios de cientos de miles de euros: "He estado hablando con un señor que era socio de Escassi en el restaurante que tenían en Las Tablas (Madrid). A este señor, Álvaro Muñoz Escassi le debe 86.000 euros, uno encima de otro. Lo ha intentado denunciar, pero es insolvente", aseguraba Kiko Matamoros.

Por si no fuera suficiente, el tertuliano reveló que Escassi debe dinero a más personas: "Después montó otro restaurante en la calle de la Reina en Madrid. El local era del presidente del Sporting de Lisboa, un equipo muy conocido de Portugal. Le dejó una deuda de 300.000 euros. Le denunció y le estuvo persiguiendo para llegar a un acuerdo de devolución de deuda".

Finalmente, ha vuelto a destaparte otro escándalo, y es que Álvaro también engaño a su exmujer, Raquel Bernal, con una mujer llamada Ruth Bebaque, quien ha hablado tanto en Ni que fuéramos como en Así es la vida. De hecho, ha llegado a revelar que él le envió mensajes horas antes de contraer matrimonio con la empresaria venezolana.

La amante explicó que no tenía ni idea de que Escassi tuviera pareja: "El día de su boda me estaba escribiendo para pagarme el billete y que nos viéramos en Madrid. Era la misma mañana, pocas horas antes de casarse. Me chocó muchísimo. Me quedé en shock y después se lo dije: '¿Cómo que no me has dicho que estabas con esta persona?', pero como si no le importara", ha aclarado.

Álvaro Muñoz Escassi. / RD

La mujer ha detallado que estuvo conversando a diario y prácticamente a todas horas con el jinete durante meses: "Estuvimos hablando durante tres meses y pico. Hablábamos todo el día prácticamente, y cuando yo no le contestaba, él a la hora me estaba volviendo a escribir. Entre comillas, y muy en grandes, fue como una mini relación".

De hecho, Ruth ha contado que Escassi le mandó mensajes justo antes de celebrar su enlace con Raquel Bernal en el que le decía "Quiero ver tu c***". Cuatro años más tarde, volvieron a hablar. “Me decía que me pagaba el billete para ir a Madrid y que nos conociéramos y tal”, dice ella, revelando que se hablaba, además, de incluir una tercera persona: “No sé si era mujer, transexual, pero se habla ahí de una tercera persona. Le gusta un poco todo, la carne, el pescado y lo que se ponga”.