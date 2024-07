La seria advertencia de la exnovia de Carla Flila a Nagore Robles: “Te la va a clavar”

Una de las parejas sorpresa de este año ha sido, sin duda, la de Nagore Robles y Carla Flila. Muchas personas se han alegrado por esta nueva pareja, pero también muchas otras se han quedado sorprendidas e, incluso, algunas han criticado esta relación. Esto se debe a la diferencia de edad entre ambas, y es que Nagore tiene 41 años, mientras que Flila tiene 22.

Una diferencia de edad de 19 años, que no parece ser un inconveniente para ninguna de las dos, ya que derrochan felicidad. Así lo han demostrado con varias publicaciones en Instagram. Y es que, pese a que ninguna de las dos han confirmado su relación a los medios, gritan su amor a los cuatro vientos a través de las redes sociales.

Ahora la exnovia de la tiktoker ha realizado declaraciones para Socialité. Su nombre es Noelia Moya, y ha dicho que su relación con la joven "no fue un cuento de hadas". Según ha explicado, estuvieron seis años juntas, pero "los dos últimos fueron insostenibles". Del mismo modo, ha comentado que pese a que también tiene recuerdos bonitos, "los malos pesan".

La exnovia de Flila no ha hablado muy bien de su relación: "No pude ser yo misma. Me convertí en la persona que Carla quería que yo fuera. Al final, creo que quería tener las tiendas sobre mí y tener todo el control. Nos quisimos mucho, pero no nos quisimos bien", ha lamentado.

Noelia también ha reconocido que engañó a la creadora de contenido con otra persona: "Jamás he querido hacerle daño, no pude manejar esa situación. No pude controlar que me estuviera gustando otra persona, pero eso no es motivo para que me crucificara", opina.

Por último, ha aprovechado su intervención en el programa de Telecinco para lanzar una advertencia a Nagore Robles sobre su actual novia: "Yo lo que le puedo decir a Nagore es que tenga mucho cuidado con Carla porque no es todo como parece. En cualquier momento, se la puede clavar".