El príncipe Guillermo rompió con Kate Middleton por teléfono meses antes de su boda

Sale a la luz en Reino Unido, una de las biograf铆as m谩s esperadas y que m谩s inter茅s despiertan entre el p煤blico, la de Kate Middleton. El periodista Robert Jobson publica 'Catherine, the Princess of Wales, the Biography', un libro que revela detalles de la relaci贸n sentimental entre Kate y el principe Guillermo que hasta el momento se desconoc铆an.

Kate Middleton. / EP

La ruptura

El libro que cuenta con m谩s de 300 p谩ginas, revela como unos cuatro a帽os antes de su boda, el hijo de Diana de Gales y Carlos III puso fin a su relaci贸n con la que era entonces su novia, Kate Middleton. La ruptura entre ambos se produjo en el a帽o 2007 y fue por tel茅fono. En aquel momento, el heredero al trono de la corona brit谩nica no ten铆an muy claro si quer铆a continuar su relaci贸n con Middleton. Al parecer, seg煤n desvela la biograf铆a de Jobson, no era la primera vez que el pr铆ncipe Guillermo dejaba la relaci贸n con Kate, ya que el hijo del Diana hab铆a roto con su novia en varias ocasiones desde que empezaron a salir.

En palabras del autor del biograf铆a, esta ruptura "fue un golpe devastador para Kate, que se sinti贸 doblemente decepcionada por haber sido abandonada por tel茅fono por el heredero de la corona. Se sinti贸 como si esta fuera la definitiva", ha se帽alado Jobson.

Kate Middleton y el pr铆ncipe Guillermo. / Levante-EMV

El pr铆ncipe Guillermo y Kate Middleton, en una imagen de archivo.

La reconciliaci贸n

Tras esta ruptura, aparentemente definitiva, estuvieron varios meses haciendo vidas separadas, pero lleg贸 el d铆a en el que coincidieron en una fiesta de disfraces que organiz贸 un amigo en com煤n. Fue en ese momento cuando se volvieron a encontrar. Seg煤n cuenta Jobson en la biograf铆a de la princesa de Gales, los dos sab铆an que se reecontrarian. Para la ocasi贸n Kate Middleton se disfraz贸 de enfermera y el hijo de Carlos III opt贸 por ir vestido de polic铆a. Cuando se vieron empezaron a "conversar profundamente, antes de ir a la pista de baile, donde terminaron bes谩ndose", ha matizado Jobson. Este beso no pas贸 desapercibido por su grupo de amigos, que bromearon con la pareja sobre que "deber铆an coger una habitaci贸n" y fue en ese momento "cuando se fueron juntos", revela el bi贸grafo.

Recuperaci贸n de un c谩ncer

Cabe recordar que la princesa de Gales se recupera de un c谩ncer que le diagnosticaron el pasado mes de marzo. Kate Middleton est谩 someti茅ndose a un tratamiento de quimioterapia preventiva. 鈥淓stoy bien y me estoy fortaleciendo cada d铆a al concentrarme en las cosas que me ayudar谩n a sanar; en mi mente, cuerpo y esp铆ritu鈥, ha confirmado Kate. Adem谩s, ha asegurado que William es una gran fuente de 鈥渃onsuelo y tranquilidad鈥.