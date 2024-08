Marieta confirma su maternidad tras hacer oficial la relación con Suso Álvarez: "Mi familia"

Las redes sociales han estallado tras dar una de las noticias más esperadas del mundo de la televisión: la relación entre Marieta y Suso Álvarez. Si bien esta pareja venía rumoreándose desde hace un tiempo, todavía los rumores no habían ido más allá. Suso y Marieta, dos clásicos de los realities televisivos, han terminado con las habladurías con un romántico carrusel fotográfico en el que no están solos; y es que Marieta se ha convertido en la "mamá" adoptiva de Lobo, el perrito salchicha de su novio.

Suso y Marieta, la nueva pareja de Telecinco. / Instagram

"Era un secreto a voces… al final mi pico y pala funcionó. Os presento a mi familia (A Lobo y a Suso le gusta por igual hacerse fotos… nada), pero aquí manda la leona. Os quiero". Abrazando a su nueva mascota adoptiva, acariciándole o sellando su historia con un romántico beso, Marieta se muestra de lo más feliz en esta nueva etapa después de saltar a la fama tras su paso por La Isla de las Tentaciones.

Tan consolidada está su relación que incluso Marieta ya le ha hecho algún que otro regalo al pequeño Lobo. Ya en Mtmad había dejado caer que estaba enamorada, aunque no había confirmado quién era a pesar de mencionarle constantemente con su nombre en clave. "Tía estás en bucle. Exclusiva, la Mari está enamorada", decían sus amigas en este vídeo.

"Nos encanta una buena reunión de pastoras y en esta ha quedado claro que Marieta está enamorada", escribía la cuenta de Instagram. Las felicitaciones no han tardado en llegar por todos los costados, así como el comentario tierno de Suso Álvarez: "Te admiro". A pesar de lo que se venía diciendo, muchos de los celebrities de Telecinco no han dado crédito a esta noticia, como ha sido el caso de Rafa Mora: "Ostia que sorpresa tete. Me alegro mucho de verte tan feliz. Hacéis una bonita pareja".