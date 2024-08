Marta Peñate le confirma la gran noticia a Tony Spina tras ganar Supervivientes: "Ay Toni"

El pasado 20 de junio daba comienzo la primera edición de 'Supervivientes: All Stars' tan solo dos días después de coronar a Pedro García Aguado como vencedor de la edición de 2024 del reality. Reuniendo a los mejores y más carismáticos concursantes de todas las ediciones, el concurso se presentaba como la versión más cruda, más dura y más difícil de todas. Hoy, tan solo un mes y ocho días desde que se emitiera la primera gala, llegaba el momento de desvelar quién se haría con el premio.

Jorge Pérez era el primer expulsado de la noche, pero rápidamente recuperaba los ánimos al reencontrarse con su mujer, Alicia Peña, en la palapa. Más tarde, se descubría que Sofía Suescun se quedaba a las puertas a pesar de haber luchado todas las semanas por llegar hasta la final. Saliendo de un cofre al más puro estilo del programa, Kiko Jiménez abrazaba a su pareja, fundiéndose en un gran abrazo.

La final, por tanto, estaba entre Alejandro Nieto y Marta Peñate, quienes compartieron edición en 2022. Retransmitiendo desde Cayo Menor, Laura Madrueño se colocaba entre los dos supervivientes, lista para escuchar el nombre de parte de Jorge Javier Vázquez. El presentador se hacía de rogar, preguntando a las parejas de los finalistas, quienes les acompañaban en este momento tan delicado, cómo vivían la gran final.

Después de lo que parecía un silencio interminable, Jorge Javier Vázquez gritaba el nombre de Marta Peñate y ella reaccionaba corriendo a abrazar a Tony Spina. Dando saltos de alegría, recogía el cheque de cincuenta mil euros que Laura Madroño le acercaba y desvelaba lo feliz que estaba de haber ganado su primer reality después de haber participado en ocho diferentes.

Su confesión

Marta Peñate ha experimentado uno de los momentos más memorables de su vida durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. Antes de ser coronada como la ganadora del reality show, vivió un emocionante reencuentro en Honduras con su pareja, Tony Spina.

Cuando Marta esperaba ver su transformación física en el espejo, fue sorprendida por la aparición de su novio. La pareja, visiblemente emocionada, se abrazó y besó apasionadamente mientras Marta exclamaba su amor por él. "Ay, Tony, te amo", dijo, sorprendida y feliz, sin dejar de elogiar lo guapo que estaba su pareja: "No me acordaba de tu cara, te amo, qué guapo". Entre besos y abrazos, Marta hizo una confesión que dejó atónitos a todos los espectadores.

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.

La alegría no terminó allí. Poco después del emotivo reencuentro, Marta fue proclamada ganadora de 'Supervivientes All Stars', superando a Alejandro Nieto en una final llena de emoción. Laura Madrueño, presentadora del programa, levantó la mano de ella, marcando su victoria en esta edición de 'viejas glorias' del reality, recordando el momento épico de 2022 cuando Jorge Javier Vázquez proclamó ganador al otro 'influencer'.