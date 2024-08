Isa Pi estalla contra su madre: "Me duele y siento envidia"

Las relaciones familiares no son siempre fáciles y menos cuando se trata de famosos o familias en el punto de mira de la prensa y la opinión pública. Un ejemplo es la familia Pantoja. Desde que Isabel Pantoja se casó con Paquirri y tras enviudar, toda su vida y su familia ha estado en el ojo del huracán mediático.

Durante los últimos años, la situación personal de la tonadillera ha pasado por etapas complicadas. Mala relación con sus hijos, problemas económicos, aislamiento de sus amistades, la posible pérdida de la finca Cantora... El punto álgido llegó con el enfrentamiento abierto y público con su hijo Kiko Rivera, que elevó la crisis familiar a las portadas de todas las revistas y a los platós de todas las televisiones.

Sin embargo, Isabel Pantoja parece haber encontrado de nuevo la paz. Acaba de celebrar su cumpleaños en Castelló con su hermano y dos amigas muy íntimas. Quien no ha faltado a la cita para felicitar a su tía ha sido Anabel Pantoja. La sobrina de la cantante, convertida en toda una empraria en la redes sociales, es de hace tiempo un pilar findamental para Isabel Pantoja. Suele acompañarla a los conciertos y hasta sube al escenario con su tía. La cantante está viviendo una renovada maternidad con su sobrina. El anuncio de embarazo por parte de Anabel Pantoja parece que ha vuelto a ilusionar a la cantante y aprovecha todos sus actos públicos para presumir de sobrina de futuro 'nieto-sobrino'.

Concierto de Isabel Pantoja en Castellón / G. Utiel T. Losas

La reacción de Isa Pi

Esta magnífica relación parece que no ha sentado bien a la hija de Isabel Pantoja. Isa Pi tampoco tiene una relación muy fluida con su madre. La distancia entre las dos es evidente y la constante exposición de la buena relación entre Isabel Pantoja y Anabel Pantoja le duele, y mucho, a la hija de la cantante y hermana de Kiko Rivera.

En declaraciones a la prensa, Isa Pi ha comentado los videos en los que su madre habla de su prima: ¿Qué quieres que te diga? No he llorado. Me alegro por ellas, pero no me ha emocionado ni me ha dado pena. Me ha dado pena en el sentido que yo también soy madre. Me duele y siento envidia"