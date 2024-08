El secreto de la ganadora de supervivientes: "Nací con un tumor en los riñones y me operaron a los siete días de vida"

Marta Peñate no se ha dejado nada en el tintero. La flamante ganadora de Supervivientes 'All Stars' se ha sincerado con todos su seguidores y ha reconocido que antes de aterrizar en Honduras vivió uno de los momentos más duros de su vida. La concursante no ha tenido una vida fácil.

Nació con un tumor en los riñoñes y tuvo que ser operada a los siete días de nacer para extirpárselo. Pese a su carácter divertido, la canaria ha sufrido mucho y tienes varios problema de salud que arrastra desde su infancia. Esta intervención a tan temprana edad afectó, según confiesa en una entrevista a una revista del corazón, a su sistema reproductivo y, con ello, a su deseo de ser madre.

Problema de fertilidad

Tal como explica Peñate, además del tumor en el riñón también padecía una malformación uterina por la que los médicos tuvieron que extirparle las trompas de Falopio. Todas estas intervenciones y una infección en el endometrio justo antes de entrar en Supervivientes han complicado que Marta Peñate y su novio, Tony Espina, puedan ser padres.

Sin embargo, y tras vencer en Supervivientes y convertirse en la favorita de la audiencia, Peñate asegura estar dispuesta a hacer todo lo posible para cumplir su sueño: ser madre junto a Tony.