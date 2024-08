Álvaro Muñoz Escassi deja a Hiba Habouk y se marcha a Cartagena de Indias ¿solo?

El jinete Álvaro Muñoz Escassi es uno de los protagonistas del verano. Desde que salió a la luz su ruptura con María José Suárez y sus supuestas infidelidades, el jinete ha protagonizado portadas y centra la atención de los programas del corazón. Cuando parecía que había vuelto a sentar la cabeza con la actriz Hiba Abouk, Muñoz Escassi ha dado un volantazo de 180 grados y ha puesto tierra de por medio.

El ex de María José Suárez se ha marchado a Colombia por unas supuestas obligaciones laborales sin su nueva pareja. Esta decisión ha hecho saltar todas las alarmas especialmente tras los mensajes que el jinete a publicado en sus redes sociales. El último de ellos no deja lugar a dudas sobre las intenciones de su estancia en uno de los destinos turísticos más paradisíacos de Colombia y todo el caribe, la ciudad de Cartagena de Indias.

El jinete ha publicado una bonita foto de un atardecer en la que con bastante picardía añade "... Y esto no ha sido lo más bonito del día 😉 🥰"

Mensaje de Álvaro Muñoz Escassi / Instagram

Portada de Semana en la que se da por confirmada la relación entre Álvaro y Hiba / Semana

¿Una nueva pareja en la vida de Álvaro?

Aunque pueda parece descabellado, especialmente cuando apenas hace unas semanas que el jinete y la actriz protagonizaron una portada en las que se daba por confirmada su relación, la súbita marcha de Álvaro a Colombia en principio sin Hiba ha sorprendido mucho. Lo cierto es que algunos comentaristas de televisión insinúan que el jinete no se ha ido en solitario sino que va a acompañado de una amiga y que ésta podría ser a destinataria de estos mensajes tan pícaros.

De ser cierto, quedaría en entredicho que tanto el jinete como Hiba Abouk hubieran empezado una relación de pareja sino más bien una buena amistad.

El jinete reconoce sus gustos sexuales

"Lo he probado todo y he experimentado de todo". Así reconoció Álvaro Muñoz Escassi tener una vida sexual muy activa mientras abiertamente explicaba en su última entrevista en Mediaset que "hasta mis hijos lo saben porque les he educado siempre en la libertad, que es como soy yo". Con estas palabras Álvaro Muñoz Escassi reconocía -sin hacerlo explícitamente- que había tenido experiencias sexuales también con hombres y con mujeres transexuales, si bien tiene claro que "no soy bisexual, a mí me gustan las mujeres y la gente que me conoce lo sabe". "No tengo ningún problema con el sexo pero me gusta experimentar... el probar, el conocer... soy abierto"