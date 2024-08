Enrique del Pozo desvela el gran secreto de Álvaro Muñoz Escassi: "Ha compartido muchas noches especiales con él"

Desde que reconoció en una entrevista en Mediaset que era una persona 'abierta' a la que le gustaba experimentar en el ámbito sexual, Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en protagonista absoluto de la crónica rosa. Su viaje a Colombia y también las causas de su separación de María José Suárez están dando mucho qué hablar.

Justo cuando parecía que había iniciado una nueva relación de Hibba Abouk, el jinete ha decidido poner tierra de por medio y compartir, hasta incluso la habitación, un viaje de trabajo a Colombia y Cartagena de Indias con un matrimonio.

Quien tampoco parece dispuesto a quedarse ajeno a toda esta polémica es el periodista Enrique del Pozo. Conoce desde hace años al jinete y en unas declaraciones a Europa Press acaba de desvelar el que posiblemente sea uno de los secretos de Muñoz Escassi.

Aunque ha sido el primero en reconocer que ha tenido relaciones con todo tipo de personas, es cierto que solo ha trascendido el nombre de mujeres. Sin embargo, Del Pozo asegura ahora que el jinete tuvo una relación con un importante y 'muy conocido' actor español.

Portada de Semana en la que se da por confirmada la relación entre Álvaro y Hiba / Semana

"Un hombre sexualmente libre y noche especiales"

El periodista anuncia que dará a conocer el nombre de este actor en septiembre mientras reconoce su opinión sobre el ex de María José Suárez: "Es una persona a la que admiro profundamente porque ha demostrado ser un hombre sexualmente libre".

En cuanto a la identidad del supuesto amante de Escassi, Enrique del Pozo detalle que se trata de un "buen amigo" suyo con el que el jinete "ha compartido muchos noches especiales". "es un actor muy importante de este país, me ha pedido que no diga el nombre pero ha tenido unos encuentros afectuosos, sensibles, cariñosos, bastantes veces con él, me gusta porque él dice que no es bisexual, no lo sé. Sé que se han querido bastante"