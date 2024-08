Alice Campello cuenta la verdad de su separación de Morata: "Las cosas explotan"

Tras los incesantes rumores, √Ālvaro Morata y Alice Campello han anunciado su separaci√≥n a trav√©s de un mensaje en redes sociales. Ha sido el futbolista espa√Īol el primero en realizar la publicaci√≥n y confirmar as√≠ lo que no dejaba de comentarse en los √ļltimos d√≠as.

Seg√ļn el anuncio de √Ālvaro Morata, en su separaci√≥n de Alice Campello no han intervenido terceras personas, como aseguraban los rumores que dec√≠an que el deportista habr√≠a sido infiel a su esposa y que ese era el motivo de la ruptura. Ahora, ha hablado la italiana y, a diferencia de Morata, ha dado muchos m√°s detalles de lo sucedido.

El anuncio de separación de Morata

Alice Campello tambi√©n ha colgado un mensaje en su perfil de Instagram para confirmar su separaci√≥n de √Ālvaro Morata. La modelo, hija de un conocido industrial italiano que distribuye coches de la marca Fiat y Jeep, ha anunciado la ruptura en espa√Īol y en italiano, su lengua materna.

El capit√°n de la selecci√≥n espa√Īola de f√ļtbol hab√≠a puesto un escueto mensaje en la misma red social para dar cuenta de la separaci√≥n de la pareja, que tiene cuatro hijos en com√ļn.

El deportista, que ha asegurado que sus a√Īos junto a Alice Campello y la familia creada junto a ella "han sido maravillosos" y "lo mejor que hemos hecho jam√°s", no ha dado demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura.

Lo √ļnico que ha hecho Morata ha sido asegurar que la modelo y √©l han "tomado la decisi√≥n de separar" sus "caminos" y que su relaci√≥n ha sido "maravillosa" y llena "de respeto rec√≠proco".

Alice Campello y √Ālvaro Morata, durante unas vacaciones. / Levante-EMV

S√≥lo ha apuntado que han sido las "incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas" las que les han llevado a tomar tan dr√°stica decisi√≥n y, al mismo tiempo, ha desmentido tajantemente que haya "habido faltas de respeto". En los √ļltimos d√≠as se aseguraba que el futbolista hab√≠a sido infiel a la italiana y que por eso el matrimonio hac√≠a aguas.

Alice Campello toma la palabra

Tras las palabras del capit√°n de la selecci√≥n espa√Īola de f√ļtbol, ha sido su esposa, Alice Campello, quien ha tomado la palabra y ha confirmado la separaci√≥n de la pareja en lo que ha denominado como "la decisi√≥n m√°s dif√≠cil que hemos tomado en nuestra vida"

La italiana ha sido un poco m√°s expl√≠cita sobre lo que ha empujado a ambos a separar sus caminos tras nueve a√Īos de relaci√≥n y cuatro hijos en com√ļn. "No nos hemos podido querer m√°s y a√ļn seguimos haci√©ndolo -afirma la a√ļn esposa de √Ālvaro Morata-, pero llega un momento en que se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan".

Adem√°s, la modelo ha asegurado qu√© les ha llevado a tomar la decisi√≥n de separarse. "Siempre nos hemos prometido no llegar nunca al punto de hacernos da√Īo o ser t√≥xicos", porque siempre han pensado que era mejor "acabar antes" de que eso sucediera.

Y eso es, precisamente, lo que han hecho seg√ļn Alice Campello: romper antes de perderse el respeto.

Sobre los rumores de infidelidad de √Ālvaro Morata, su mujer asevera que "no ha habido terceros ni ning√ļn tipo de falta de respecto por parte de ninguno" de los dos. Todo lo contrario, Alice Campello hace hincapi√© en que, durante los a√Īos de relaci√≥n con el futbolista, √©ste no ha hecho sino priorizarla, cuidarla y respetarla, motivo por el que, afirma, no quiere dar cabida a ning√ļn tipo de "especulaci√≥n falsa".

Morata y Alice Campello se besan tras un partido de f√ļtbol de la selecci√≥n espa√Īola de f√ļtbol. / Levante-EMV

Sobre la imagen de familia feliz que ambos proyectaban en Instagram y en la que ahora se ha visto que no todo era de color de rosa, Alice Campello ha dicho "nada es mentira" y que todo lo que mostraban era la realidad porque ambos se han querido mucho y "seguimos haciéndolo".

Por √ļltimo, la modelo italiana ha querido dar las gracias a √Ālvaro Morata por "todo lo que ha hecho por m√≠, por c√≥mo me ha cuidado, por el pap√° y marido que siempre ha sido, y desearle lo mejor SIEMPRE".