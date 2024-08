Carla Barber habla sobre su relación con Morata: "Nunca aceptó que yo le dejara"

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha cogido a todos por sorpresa. El futbolista y la empresaria italiana formaban, sin duda, una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol profesional. Mostraban al mundo ser un matrimonio sólido, fruto del cual ahora tienen cuatro hijos en común.

Sin embargo, su relación ha llegado a su fin. Tanto el deportista como la influencer comunicaron a través de las redes sociales, y más en concreto de Instagram, que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, según han explicado, por "incomprensiones acumuladas y mal gestionadas".

Tras este batacazo, que ha dolido a más de una persona, han resurgido dos relaciones que el capitán de la selección española mantuvo antes de contraer matrimonio con Alice Campello. Por una parte, tuvo una relación de con otra conocidísima creadora de contenido, María Pombo.

De hecho, hace un par de años la influencer habló de cómo fue su relación con Morata en el programa que conducía Bertín Osborne, Mi casa es la tuya. En el espacio, la pequeña de las Pombo contó la forma en la que vivió la ruptura con el futbolista del Milán: "En junio lo dejamos, yo lo pasé fatal porque estaba muy enamorada u obsesionada".

Por otra parte, también tuvo una relación más corta, de apenas un año, con la doctora e influencer Carla Barber. Tras la separación de Morata y Alice Campello, los seguidores de la que fue Miss Esapaña en 2015 le han preguntado a través de Instagram más detalles sobre la relación que mantuvo con el futbolista.

Mediante una story la creadora de contenido ha asegurado que fue ella quien tomó la decisión de romper la relación, y ha detallado que en la actualidad no guardar ningún tipo de relación: "Lamentablemente, no tengo ninguna. No por mí, más bien por él". Por si fuera poco, ha opinado que él sigue sin llevar bien que ella le dejara: "Creo que nunca aceptó que yo le dejara".