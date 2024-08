Rodolfo Sancho habla sobre la prisión de su hijo a pocos días de conocer la sentencia

El actor Rodolfo Sancho, padre del joven Daniel Sancho, encarcelado en Tailandia a la espera de conocer su sentencia por el crimen y el descuartizamiento hace un año del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha roto su hermético silencio a pocos días de conocer por el fin el fallo judicial que determinará el futuro de su hijo.

El intérprete sólo había hablado del caso para un documental de una serie de televisión y, según se explicó entonces, sólo lo hizo para poder costear la defensa legal de Daniel Sancho. Ahora, el actor se ha sincerado sobre cómo está viviendo la situación que atraviesa su hijo durante dos entrevistas promocionales de su último trabajo, una película titulada 'Un paseo por Borne'.

Su forma de ver la vida

Para Rodolfo Sancho, "en la vida todo pueden ser desgracias o retos" y él prefiere lo segundo. "Soy de los que prefieren ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante", ha detallado.

Y eso es, precisamente, lo que está haciendo. El hijo del mítico Sancho Gracia, quien dio vida al personaje de Curro Jiménez, asegura que se encuentra bien y más relajado que unos meses atrás. "Estoy bien -afirma-, estoy amable".

Daniel Sancho aguarda su sentencia en una cárcel de Tailandia. / Levante-EMV

Según el intérprete, ha optado por ver la situación como una prueba que debe superar. "No estoy amargado ni depresivo. Estoy luchando en la vida porque creo que lo que no te mata, te hace más fuerte y más sabio", defiende optimista.

Con estas palabras, que Rodolfo Sancho pronunció en un programa de radio y que han recogido, entre otras, la revista 'Lecturas', el actor acallaba todas aquellas voces que se mostraban preocupadas por su estado.

Al parecer, incluso su hijo, Daniel Sancho, llegó a decir que estaba inquieto porque veía "desmejorado" a su padre. Éste ha desmentido que se encuentre mal y, en otra entrevista, esta vez en un periódico, el actor ha asegurado que no cree que la situación legal de su hijo le haya pasado factura profesionalmente.

"Considero que no tendría por qué afectar -ha defendido Rodolfo Sancho-. En todo este tiempo he tenido que no a una serie, pero por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo". No obstante, admite que "es difícil saber" si el encarcelamiento preventivo de su hijo por un crimen como el de Edwin Arrieta ha tenido algún tipo de consecuencia para él a nivel profesional.

Ahora, el intérprete está a la espera de conocer el fallo judicial sobre el caso de su hijo, una sentencia que se conocerá a finales de este mes de agosto. Daniel Sancho aguarda el veredicto en un prisión tailandesa.