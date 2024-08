Kiko Jiménez responde a Maite Galdeano: "Debe ponerse en manos de profesionales"

Durante las últimas horas, parece que la paz en casa de Sofía Soescun ha llegado a su fin. Su madre, Maite Galdeano, ha aireado esta mañana en redes sociales que la guerra ha estallado en el seno de la familia. Y es que, tal como explica Galdeano, Sofía la habría tirado de casa. Después de esto, Maite ha subido unos vídeos en los que acusaba a Kiko Jiménez de ser "un tío frío, calculador, sin empatía", entre otras muchas cosas.

La influencer apenas ha tardado unas horas en responder a las acusaciones de su madre, que indican que Kiko Jiménez es una influencia tóxica para ella. De forma muy escueta, ha querido defenderse y lo ha hecho a través de un texto que ha publicado en sus redes sociales. En él, la joven asegura haber aguantado muchos años "intentando disimular". Con estas declaraciones, Suescun no duda en afirmar que su madre tiene "graves problemas".

El último en pronunciarse ha sido Kiko Jiménez, y lo ha hecho esta tarde a través de unas declaraciones en el programa de televisión Fiesta. donde ha manifestado su preocupación por el estado de su novia: "Yo estoy mal, pero la que más me preocupa es Sofía". Además, ha querido dejar claro que él en ningún momento ha tirado a Maite de casa, ya que esa casa sería únicamente de Sofía: "Yo no he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía".

Kiko Jiménez, Sofía Soescun y Maite Galdeano. / Instagram

Según su opinión, el espectáculo que ha montado Maite se debería a un "brote de celos" hacia él, al mismo tiempo que ponía en cuestión su comportamiento: " Siempre he respetado la relación entre madre e hija. Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen, porque yo también tengo madre".

El exconcursante de Supervivientes ha negado que estuviera delante en el moento de la discusión, sino que fue Sofía quien le alertó de lo ocurrido mediante una llamada: "Recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad. Para ella es durísimo, que hable de ella en esos términos. Es muy injusto que una madre públicamente en unas historias de una red social hable así".

Por último, Kiko Jiménez ha apoyado la posición de Sofía, y es que ambos consideran que Maite necesita ayuda psicológica: "Estamos estudiando todo, no solo lo que dice en público sino lo que dice en privado, que es mucho más grave. Es un tema muy delicado y debe ponerse en manos de profesionales, porque cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza", ha sentenciado.