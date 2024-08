Maite Galdeano en la calle: "Kiko es un manipulador que ha anulado a Sofía y no la quiere"

Maite Galdeano ha declarado la guerra a su hija Sofía Suescun y a su novio Kiko Jiménez tras confesar que ayer la pareja la echó de casa. "Sofía me ha echado de casa, todo inducida por el ser que tiene a su lado, un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional... en definitiva un ser", así de tajante se ha mostrado Galdeano en sus redes sociales cuando ha contado sin pelos en la lengua todo lo sucedido.

"Ayer fui a casa abocada por amor a mi hija a recoger mis cosas y verla y había cambiado todas las cerraduras... no pude entrar y al saltar la valla me hice una raja con sangre en el muslo", el testimonio de Galdeano revela que la relación entre madre e hija está rota y Maite no tiene dudas de quién es el culpable: Kiko Jiménez.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun. / RRSS

"Kiko no quiere a Sofía"

Del yerno perfecto a un ser 'despreciable', que según la madre de Sofía, está detrás de todo.

"Este ser no se quiere ni a él mismo y la cosa es que no quiere ni a mi hija... él quiere el entorno de Sofía, Ronalda y la mierda". Maite asegura que la relación de su hija con Kiko está "perjudicando mucho la salud mental de Sofía". De hecho, no duda en asegurar que su hija está "totalmente anulada y sola... sin ningún lazo emocional"

Tras ser consciente de lo sucedido, la madre de Sofía asegura que ya no quiere mantener ninguna relación con la pareja: "Ya no os quiero ni ver... ni a ti Sofía que nunca pensaba que ibas a hacerme este daño, despachando de tu casa a tu madre, pero estás inducida y anulada por un ser... ¡Qué peligro nena!".

Por último, Maite Galdeano lanza una dura advertencia a su hija: "Te va a hacer mucho daño... Ya lo verás bien rápido y me darás la razón pero cuando sea tarde"

P