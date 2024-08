Sofía Suescun sobre su madre: "He vivido una pesadilla por los celos tóxicos e irracionales de mi madre... y ya no puedo más"

Guerra abierta y sin tregua entre Sofía Suescun y su madre Maite Galdeano. La influencer apenas ha tardado unas horas en responder ante la polémica mediática que se ha provocado cuando su madre la ha acusado de echarla de casa por la influencia tóxica de su novio, Kiko Jiménez.

De forma muy escueta, Sofía ha querido defenderse y lo ha hecho a través de un texto que ha publicado en sus redes sociales. En él, la joven asegura haber aguantado muchos años "intentando disimular". Con estas declaraciones, Suescun no duda en afirmar que su madre tiene "graves problemas".

"Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte", así de contundente se muestra Suescun al narrar lo que ha vivido durante los últimos años. "No sé por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado los límites".

Las carta de Sofía Suescun / Instagram

Redes Sociales

"Una gran pesadilla"

En cuanto al supuesto episodio en el que, según Maite Galdeano, ella y Kiko la habría tirado de casa, su hija insiste en que todas "estas barbaridades son falsas" y que forman parte de la "gran pesadilla" que, según Sofía, "llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa"