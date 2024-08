Sofía Suescun echa a su madre de casa y estalla la guerra

Parece que no haber sido la ganadora de Supervivientes All Stars no le ha sentado bien a Sofía Suescun. Durante todo el concurso ha reconocido sentirse preocupada por cómo estaría su familia. Kiko acaba de llegar de la última edición del concurso y Sofía dijo sentirse el 'pegamento' que ayudaba a que su familia permaneciera unida, en relación a Maite Galdeado, su hermano Christian y Kiko.

Durante las últimas horas, parece que la paz en casa de Sofía ha llegado a su fin. Su madre, Maite Galdeano, acaba de airear en redes sociales que guerra que ha estallado en el seno de la familia. Y es que, tal como explica Galdeano, Sofía la habría tirado de casa.

Es tal el conflicto abierto entre las dos que cuando Maite intentó entrar en su casa, Sofía y Kiko llamaron a la Guardia Civil para que la echaran, tal como Galdeano explica con todo lujo de detalles en redes: "Legalmente es mi casa, estoy empadronada ahí y tengo derecho a entrar aunque no quieran".

Asalto y herida para entrar en su casa

La situación alcanzó visos rocambolescos. Al no poder abrir ninguna puerta porque, según ella, habían cambiado todos los cerrojos, Maite Galdeano se armó de valor y decidió trepar la valla perimetral de la propiedad en la que vivía hasta hace relativamente poco feliz con Sofía: "Habían cambiado todos los bombines y he saltado el muro y me echo una herida en el muslo con sangre".

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, en la fiesta de Supervivientes. / Instagram

Maite culpa a Kiko: "Es un ser manipulador"

En cuanto a los motivos de esta discordia entre madre e hija, Maite no tiene ninguna duda de quién está detrás del enfretamiento. Galdeano culpa al novio de su hija, Kiko Jiménez, al que tacha de "ser" y de haber anulado a su hija: "Nunca pensaba Sofía que ibas a hacerme este daño, despachando de tu casa a tu madre, pero estás inducida y anulada por un ser... ¡Qué peligro nena!".