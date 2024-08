Andrea Janeiro vuelve con su madre y sorprende a todos con su aspecto

Andrea Janeiro ha regresado a España y su vuelta ha generado una gran expectación. La hija de Belén Esteban ha dejado temporalmente su vida en Estados Unidos por una razón muy especial y ha sido vista junto a su madre en un evento multitudinario. A todos les ha sorprendido lo mismo: el cambio físico de la hija de la Esteban y Jesulín de Ubrique.

Al parecer, Andrea, al igual que su madre, es una gran admiradora de Karol G., la Bichota, y ambas asistieron juntas al concierto que esta ofreció en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. De lo que muchos no se dieron cuenta fue de que quien acompañaba a Belén Esteban no era otra que su hija, Andrea Janeiro.

Andrea Janeiro, en Madrid

Y es que la primogénita de Jesulín de Ubrique ha cambiado de aspecto tras su marcha a Estados Unidos, donde se desarrolla profesionalmente como experta en redes sociales tras graduarse como honores en Radio y Producción Digital por la Universidad de Westminster, en Reino Unido.

Con un estilo discreto, Andrea lucía un chaleco y pantalones ajustados, llevaba el pelo recogido en un moño y unas gafas de sol sobre la cabeza.

Entró en el Bernabéu con cierta timidez y tratando de no llamar la atención, pero su presencia no pasó desapercibida para muchos seguidores. Así lo demostraron al compartir comentarios como "Qué guapa está Andrea" y "Me alegra mucho que Andrea Janeiro se haya alejado de todo y estudie. Muy bien, Andrea, te felicito".

Además de asistir al concierto de Karol G, Andrea Janeiro aprovechó su visita a España para celebrar sus 25 años con una gran fiesta en su casa.

Qué hace ahora la hija de Belén Esteban y Jesulín

Andrea Janeiro ha encontrado el éxito en Estados Unidos La hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban siempre ha mantenido distancia con el mundo que rodea a su madre. De hecho, cuando cumplió 18 años, decidió irse a estudiar a Reino Unido.

Tras finalizar su formación, se mudó a Estados Unidos, donde lleva una vida alejada del foco mediático.

Andrea vive en California, donde hace unos días recibió la visita de su madre, Belén Esteban, y el marido de ésta.