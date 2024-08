Kiko Jiménez habla del mensaje que hizo estallar la guerra contra Maite Galdeano

Durante las últimas horas, parece que la paz en casa de Sofía Soescun ha llegado a su fin. Su madre, Maite Galdeano, aireó en redes sociales que la guerra ha estallado en el seno de la familia. Y es que, tal como explica Galdeano, Sofía la habría tirado de casa. Después de esto, Maite subió unos vídeos en los que acusaba a Kiko Jiménez de ser "un tío frío, calculador, sin empatía", entre otras muchas cosas.

La influencer apenas tardó unas horas en responder a las acusaciones de su madre, que indican que Kiko Jiménez es una influencia tóxica para ella. De forma muy escueta, quiso defenderse y lo hizo a través de un texto que publicó en sus redes sociales. En él, la joven aseguraba haber aguantado muchos años "intentando disimular". Con estas declaraciones, Suescun no dudó en afirmar que su madre tiene "graves problemas".

El último en pronunciarse fue sido Kiko Jiménez, y lo hizo ayer por la tarde a través de unas declaraciones en el programa de televisión Fiesta, donde manifestó su preocupación por el estado de su novia: "Yo estoy mal, pero la que más me preocupa es Sofía". Además, quiso dejar claro que él en ningún momento ha tirado a Maite de casa, ya que esa casa sería únicamente de Sofía: "Yo no he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía".

Por otra parte, además de dejar caer que posiblemente tomen medidas legales contra su suegra por lo sucedido, el colaborador de televisión también ha apoyado a su novia con respecto a que ambos consideran que Maite necesita ayuda psicológica: "Estamos estudiando todo, no solo lo que dice en público sino lo que dice en privado, que es mucho más grave. Es un tema muy delicado y debe ponerse en manos de profesionales, porque cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza".

Kiko también ha contado el mensaje que dinamitó su relación con su suegra, y a partir del cual se desató la guerra. Supuestamente, mientras Sofía estaba concursando en Supervivientes All Stars, ocurrió algo: "No quiero entrar en estos temas porque se sabe que entre Maite o cualquier yerno la relación no es buena. Ella siempre ha intentado boicotear cualquier relación de Sofía con cualquier chico”, comienza diciendo.

Después de esto, el tertuliano explica que Maite le mandó un mensaje que le hizo mucho daño: "Ella tenía ganas de hacer esto, de crear esta situación. Me mandó un mensaje que para mí fue duro, hablando en términos muy despectivos. A mí me hizo daño ese mensaje. Sofía valora lo que yo hago por ella y por nuestra relación familiar con su madre. Lo que siempre he hecho es ceder e incluso tragar en muchas situaciones y hacer de tripas corazón".