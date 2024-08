Terelu explica por qué algunos colaboradores de televisión atacan tanto a Alejandra Rubio: "Me parece muy cutre"

Una de las noticias estrella en el mundo del coraz√≥n de este verano ha sido, sin duda, el embarazo de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. La joven, que ha estudiado Arte dram√°tico, espera un beb√© junto a Carlo Constanzia, el hijo que Mar Flores y el arist√≥crata italiano Carlo Constanzia (padre) tienen en com√ļn.

La madre de Alejandra Rubio, Terelu Campos, tras digerir la noticia de la gestación de su hija, ha sido tajante sobre los ataques que ha recibido la joven y ha asegurado que estos no obedecen a nada que haya hecho la joven, sino que son venganzas contra ella y no contra la futura madre.

Enfrentamiento con Belén Esteban

Asimismo, Terelu Campos ha afirmado que algunos de los que ella consideraba amigos o compa√Īeros no se han portado como tal. Entre ellos Bel√©n Esteban, de quien ha dicho que la enga√Īaba cuando dec√≠a p√ļblicamente que la quer√≠a.

La llamada 'princesa del pueblo' bloqueó a Terelu y aseguró recientemente que estaba muy decepcionada con ella. La hija de Mª Teresa Campos, por su parte, ha defendido que ella no cambia de sentimientos con la facilidad de la Esteban.

Yo, ha dicho, "cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y ma√Īana te quiero cuarto y mitad. Puedo tener una diferencia de opini√≥n, pero no paso nunca una l√≠nea porque te quiero". "Si me dicen esas cosas -ha insistido-, que no me digan que me quieren. No me enga√Īes, ¬°es innecesario! Yo no voy mendigando cari√Īo, ya tengo magn√≠ficos amigos".

Para Terelu Campos, lo peor de todo este tiempo en el que se ha hablado sin cesar del embarazo de Alejandra Rubio y de su amor con Carlo Constanzia "ha sido verla sufrir y no poder hacer nada cuando le he sentido desbordada y vulnerable".

Alejandra Rubio junto a su madre, Terelu Campos. / Levante-EMV

De hecho, ha asegurado que el estado de su hija es algo que la ha tenido "bastante preocupada" en las √ļltimas semanas. Y ha subrayado que muchas personas han "utilizado a Alejandra para hacerme da√Īo". "¬°Que se metan conmigo! Me parece muy cutre, muy cruel y perverso", ha apostillado.

Terelu ha confesado que a veces incluso se ha llegado a sentir responsable de la situaci√≥n que est√° atravesando su hija Alejandra y los ataques que debe soportar. "En los √ļltimos a√Īos, y no s√© por qu√©, se ha creado un clima de hostilidad", ha explicado la presentadora y colaboradora de televisi√≥n. "Y eso lo ha pagado Alejandra -ha dicho Terelu Campos-. Yo pagu√© los enemigos de mi madre, y ella est√° pagando los m√≠os".