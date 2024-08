El hermano de Ronaldo habla de la decisión que han tomado Cristiano y Georgina: "Una pena"

Por todos es sabido que todo lo que toca Georgina Rodríguez se convierte en oro. Ya sucedió con el estreno de la segunda temporada de 'Soy Georgina', su reality disponible en Netflix. Ahora, un llamativo vestido es el nuevo motivo que ha hecho que la influencer se haga viral en Instagram. Sin embargo, no todo so éxitos en la vida de la modelo, que hace unos meses tuvo que hacer frente a las duras declaraciones de un joven que decía haber sido compañero de trabajo de la de Jaca.

A través de TikTok, el usuario identificado como Pablo Bone (@pablobonee) contó lo que habría sido su experiencia con la mujer de Cristiano Ronaldo y dijo que, desde su perspectiva, Georgina Rodríguez siempre tuvo una mala actitud.

“Yo estuve trabajando con Georgina Rodríguez en Gucci dos meses aproximadamente antes de que ella se convirtiera en una celebrity. Coincidimos varias veces trabajando en la tienda, ella estaba en la sección de mujer y yo en la de hombre, yo ya había visto a Cristiano varias veces en la tienda antes de que se conocieran y la verdad que hay muchas intrigas que se comentaban de Cristiano y Georgina”, cuenta.

Los ambientes de la influencer

Para este punto, el excompañero recordó una anécdota en donde en una ocasión Ronaldo llegó y cerró la tienda para quedarse a solas con Georgina y el responsable del establecimiento.

“Georgina siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo, conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid”, aseguró.

“Ella se movía en ambientes de mucho dinero, sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar, siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato”.

El joven aseguró que él vio de primera mano cómo inició el romance entre Georgina y el futbolista millonario, lo que puso en duda la versión de la también influencer.

Polémica decisión

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez cada vez están más alejados de la familia del jugador portugués con sus pequeños gestos. El bautizo de Valentina la sobrina de Ronaldo e hija de Katia Aveiro iba a ser la reunión la familia Aveiro este 2023.

Según señalan varios medios portugueses y el medio de comunicación español, OKDiario, Georgina y Ronaldo no estarán presentes en el evento de su sobrina el 27 de agosto en Madeira. Toda la familia de Cristiano está invitada al bautizo tanto sus hijos como Georgina, pero en un principio no forma parte de sus planes asistir.

Hace unas semanas se comentaba la posible unión entre la familia Aveiro y Georgina Rodríguez, pero esta noticia cambia esos rumores. Katia Aveiro, hermana de Cristiano, había sido la principal promotora de este encuentro y de este acercamiento.

A este respecto, el hermano del astro portugués ha contado "Es una pena, pero al final no vendrá. Ya estará jugando en Arabia Saudí y no es que estemos precisamente al lado. Aunque tenga avión, no es tan fácil venir en esas fechas", ha explicado Hugo Aveiro, el hermano mayor de Cristiano Ronaldo al Diario da Madeira.

La noticia ha dejado a los seguidores del exjugador del Real Madrid con la conclusión de un distanciamiento total entre Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y la familia Aveiro.