Alice Campello rompe a llorar en mitad de una céntrica calle de Madrid

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha cogido a todos por sorpresa. El futbolista y la empresaria italiana formaban, sin duda, una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol profesional. Mostraban al mundo ser un matrimonio sólido, fruto del cual ahora tienen cuatro hijos en común.

Sin embargo, su relación ha llegado a su fin. Tanto el deportista como la influencer comunicaron a través de las redes sociales, y más en concreto de Instagram, que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, según explicaron, por "incomprensiones acumuladas y mal gestionadas".

Pese a los comunicados, los rumores no paraban de sucederse, sobre todo apuntando a que la separación venía derivada de una infidelidad de Morata hacia Alice. Por este motivo, el futbolista quiso desmentir estas especulaciones sincerándose con Javier de Hoyos, periodista del programa D Corazón de Televisión Española.

Lo primero que contó el comunicador es que el deportista reafirmó que su divorcio es irreversible, pero que tratarán de mantener una muy buena relación por sus cuatro hijos. Por otra parte, negó que la joven italiana vaya a regresar a su país natal con su familia: "Todo lo contrario a lo que se dice, de que ella quería venirse con su familia. Alice se quería quedar en España y no quería irse".

Morata también ha dio más detalles sobre el motivo de la separación: "Él me dice que ha sido una decisión que han tomado los dos. Me ha negado que haya una reconciliación. En los últimos tiempos las discusiones eran continuas y ambos tenían una cosa clara, y es que no querían que sus hijos vieran a una pareja enfrentada todos los días, que preferían cortar la relación".

El capitán de la selección española también desmintió los rumores de infidelidad: "Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores. Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias".

Alice Campello y Álvaro Morata celebrando la victoria de la Eurocopa. / Instagram

Además, se mostró completamente desgastado por la presión mediática que ha sufrido durante los últimos meses: "Estoy destrozado. He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas. No solo de la prensa del corazón, también en la deportiva".

Ahora ese mismo periodista ha compartido un vídeo en Instagram explicando que Alice Campello ha roto a llorar en mitad de una céntrica calle de Madrid. Lo sabe porque una seguidora le envió un vídeo que lo demostraba y le contó toda la información.

"Ha roto a llorar en mitad de la calle delante de todo el mundo. La podía ver todo el mundo. Una seguidora se iba a acercar para pedirle una foto, pero decide no hacerlo porque no dejaba de llorar", ha explicado el comunicador. Finalmente, ha dado su opinión personal al respecto y considera que ambos lo están pasando muy mal y que, desde luego, es una ruptura real, algo que algunas personas ponen en duda.