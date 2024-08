Hugo Paz, exnovio de Sofía, dice que Maite Galdeano se desnudaba y le ofrecía sexo: "Estoy más buena que mi hija"

La paz en casa de Sofía Soescun ha llegado a su fin. Su madre, Maite Galdeano, aireó en redes sociales que la guerra ha estallado en el seno de la familia. Y es que, tal como explicó Galdeano, Sofía la ha tirado de casa. Después de esto, Maite subió unos vídeos en los que acusaba a Kiko Jiménez de ser "un tío frío, calculador, sin empatía", entre otras muchas cosas.

La influencer apenas tardó unas horas en responder a las acusaciones de su madre, que indican que Kiko Jiménez es una influencia tóxica para ella. De forma muy escueta, quiso defenderse y lo hizo a través de un texto que publicó en sus redes sociales. Con estas declaraciones, Suescun no dudó en afirmar que su madre tiene "graves problemas".

Kiko Jiménez, por su parte, realizó unas declaraciones en Fiesta, donde también apoyó a su novia con respecto a que ambos consideran que Maite necesita ayuda psicológica: "Estamos estudiando todo, no solo lo que dice en público sino lo que dice en privado, que es mucho más grave. Es un tema muy delicado y debe ponerse en manos de profesionales, porque cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza".

Kiko también contó cuál fue el mensaje que dinamitó su relación con su suegra, y a partir del cual se desató la guerra. Supuestamente, mientras Sofía estaba concursando en Supervivientes All Stars, ocurrió algo: "No quiero entrar en estos temas porque se sabe que entre Maite o cualquier yerno la relación no es buena. Ella siempre ha intentado boicotear cualquier relación de Sofía con cualquier chico”, dijo.

Y al parecer, Kiko no miente. Hace unos días una expareja de Sofía, Alejandro Albalá, definió la relación con su exsuegra como "insoportable": "Es muy duro convivir con esa mujer, yo viví momentos con ella muy desagradables. Estar yo en el baño duchándome y entrar ella así sin venir a cuento, a montones, eso lo hacía mucho y yo alucinaba", dijo también en Fiesta.

Ahora ha hablado otra expareja de Sofía, Hugo Paz. El joven, conocido por particiopar en Mujeres y Hombres y Viceversa, también ha cargado contra Maite Galdeano, además de apoyar tanto a su exnovia como a Kiko: "Todo lo que estoy viendo por redes y todo lo que escucho, lo he vivido. He vivido eso y más. Esto estaba tardando en salir porque es una situación anormal. Me da bastante lástima todo, sobre todo por ellos dos. Demasiado tarde ha salido esto, tenía que explotar de alguna manera".

Además de manifestar que tenía "miedo" de ir a casa de Sofía por su exsuegra, ha opinado que ésta le tenía completamente anulada: "Ella nunca ha querido que su hija esté con un chico, solo la quiere para ella. Sofía estaba anulada. Cuando su hija se iba a sacar a los perros, Maite me decía cosas, pasaba al baño cuando me estaba duchando... Fueron cosas graves y fuertes, pero estaba enamorado y lo dejé a un lado".

Kiko Jiménez, Sofía Soescun y Maite Galdeano. / Instagram

Finalmente, Hugo Paz ha dejado a todos de piedra con otras cosas que ha contado sobre Maite Galdeano: "¿Que qué fue tan grave? Pues cosas como estar en la cama de Sofía, aparecer ella desnuda y decirme: 'Dime la verdad, estoy más buena que mi hija. Me gustaría que me fo... Eso es un cinco por ciento de lo que cuento. Lo he pasado muy mal", ha setenciado.