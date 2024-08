Anabel Pantoja, harta de las críticas a su cuerpo durante su embarazo: "No me hacen daño al llamarme gorda o deforme"

Anabel Pantoja comparte contenido a diario en para sus casi dos millones de seguidores de Instagram, por lo que se ha convertido en toda una influencer. Ahora que está embarazada, enseña a sus followers todo el proceso, haciendo especial inciso en lo difícil que le está resultando dormir por las noches. Y ahora, una vez más, ha hablado sobre su embarazo.

"Voy a entrar en el séptimo mes, ¡siete meses! No me puedo quejar, dentro de lo que cabe con las noches y demás...", ha dicho primero. También ha querido contestar a las críticas sobre su físico, ya que no para de recibir comentarios negativos: "La gente me dice 'pero si no tienes barriga'. Yo pensaba que con siete meses estaría... así que, para todos esos que me insultan y me dicen que tengo un cuerpo deforme, para mí estoy espectacular porque pensaba que me pondría peor. Ya llegarán los kilos", ha respondido orgullosa.

La sobrina de Isabel Pantoja ha querido dejar muy claro lo que opina de las personas que no hacen más que meterse con su apariencia física: "Quería decirle a esas personas que entran en mi perfil, sin seguirme, y escriben comentarios, por decir algo. Que me veo preciosa. Que mi cuerpo está creando una vida, y que no me hacen daño al llamarme gorda o deforme".

Además, ha asegurado que se siente incluso mejor que antes de estar embarazada: "Antes de estar embarazada, quizá estaba más gorda, pero era muchísimo más feliz que vosotros. Y sí, estoy de vacaciones y tomándome mi tiempo para disfrutar de esta etapa, porque para eso trabajé durante mucho tiempo sin parar".

No obstante, se ha sincerado, diciendo que a veces esos comentarios sí que le afectan: "Sobre todo, muchísimas gracias a todos los que me escriben para desearme lo mejor y apoyarme. Sois los mejores. A veces, mi mente se tambalea debido a mi estado, y hasta dudo, pero no, no vais a poder conmigo", ha sentenciado.