Natalia Almarcha, fulminante con Risto Mejide ahora que ha "abierto los ojos".

Risto Mejide y Natalia Almarcha han roto. Sí, de nuevo. La relación entre ambos salió a la luz hace poco más de un año y, en este breve espacio de tiempo, ya habrían protagonizado, por lo meons, cinco idas y venidas.

Una de las veces que decidieron separarse la joven valenciana publicó varias historias en su cuenta de Instagram con mensajes acusatorios, pero decidieron volver a intentarlo tras una romántica escapada a Granada. Después de esto, volvieron a romper al poco tiempo, y en ese momento la prensa relacionó a la joven valenciana con un famoso actor: Jesús Castro.

Sin embargo, este verano, a mediados de julio, disfrutaron de un viaje, y ambos publicaron imágenes juntos. De hecho, Natalia compartió varias fotografías que le tomó Risto: "Verano en el que @ristomejide se aficionó a la fotografía. Y, gracias a ello, estos momentos de máxima felicidad no morirán nunca", escribió.

Ahora la pareja habría vuelto a tomar la decisión de separarse, y la farmacéutica podría estar de nuevo ilusionada. Así lo ha comunicó Laura Fa a través de un vídeo en Instagram, en el que desvelaba todos los detalles de la persona que Natalia estaría conociendo.

Se trata de un exconcursante de La isla de las tentaciones y, por tanto, un rostro bastante conocido: "Os conté que no había reconciliación entre Risto y Natalia y que Natalia estaba hablando con José Sánchez", comenzaba diciendo la periodista.

Después, dió más detalles que demostrarían que José y Natalia habrían quedado: "José ha colgado una storie y os puedo confirmar que esta de aquí, esta rubia, es Natalia Almarcha. Ella y José Sánchez han tenido su primera cita", afirmaba con total rotundidad.

Que Natalia Almarcha esté rehaciendo su vida es algo que, al parecer, no le está gustando demasiado a Risto Mejide. De hecho, después de este vídeo ha criticado duramente a Laura Fa: "Es una indocumentada que, cuando no tiene noticias, se inventa la vida de los demás. Algún día se hará justicia con esta 'periodista', os lo aseguro".

La periodista no ha tardado en responder al publicista con otro reel en Instagram, y muchos usuarios han aplaudido sus palabras. La comunicadora se ha centrado en recordar que ella no ha mentido en ningún momento, y que lo que escriban o publiquen otros medios a raíz de sus palabras no es su culpa ni responsabilidad. No obstante, es consciente de que a veces informa de cosas que son incómodas para Risto, pero considera que debe comprender que esto continuará ocurriendo, al tratarse de un personaje público.

Lo que más ha impresinado de todo esto ha sido la reacción de Natalia Almarcha, quien no ha dudado en defender a Laura Fa. Lo ha comunicado a través de una story en Instagram, y sus palabras han sido las siguientes: "Quiero hacer algo público que nunca me atrevería a decirte por privado, Laura. Siempre he sido muy cobarde para hablar con periodistas de la prensa rosa... Laura, no te conozco e, incluso, te confieso que he pasado bastante tiempo sin entender por qué sacabas tanta información sobre mí. Y es ahora cuando entiendo que es tu trabajo, que tú solo informas de lo que recibes de gente muy allegada a esa persona. Y contra eso no se puede hacer nada... He estado viendo de nuevo todos tus vídeos dirigidos a mí en este tiempo y, la verdad, es ahora cuando noto que en muchos me proteges y me intentas abrir los ojos. Me parece muy bonito que nos ayudemos de mujer a mujer. Gracias". Laura Fa, por su parte, le ha agradecido mucho el gesto a Natalia