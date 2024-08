Alice Campello estalla tras las últimas declaraciones de Morata sobre los motivos de su divorcio

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha cogido a todos por sorpresa. El futbolista y la empresaria italiana formaban, sin duda, una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol profesional. Mostraban al mundo ser un matrimonio sólido, fruto del cual ahora tienen cuatro hijos en común.

Sin embargo, su relación ha llegado a su fin. Tanto el deportista como la influencer comunicaron a través de las redes sociales, y más en concreto de Instagram, que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, según explicaron, por "incomprensiones acumuladas y mal gestionadas".

Pese a los comunicados, los rumores no paran de sucederse, sobre todo apuntando a que la separación viene derivada de una infidelidad de Morata hacia Alice. Por este motivo, el futbolista quiso desmentir estas especulaciones sincerándose con Javier de Hoyos, periodista del programa D Corazón de Televisión Española.

Alice Campello y Álvaro Morata celebrando la victoria de la Eurocopa. / Instagram

Dijo muchas cosas, revelando más detalles de los motivos de su divorcio, como que en los últimos tiempos las discusiones eran continuas y ambos tenían una cosa clara, y es que no querían que sus hijos vieran a una pareja enfrentada todos los días, y que preferían cortar la relación.

El capitán de la selección española también aprovechó para desmentir los rumores de infidelidad: "Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores. Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias".

Ahora Alice Campello ha estallado como nunca en redes sociales, en concreto en Instagram. Ha desmentido por completo las noticias en la prensa rosa que difunden que ella ya ha conocido a otro hombre: "Pero si no le he visto en mi vida. Me gustaría ver fotos", critica.

Según ha dicho la italiana, es la última vez que va a tratar de desmentir los rumores, haciendo hincapié en que, pese a su separación, tanto Morata como ella saben qué tipo de personas son: "Él sabe que nunca le he faltado el respeto, y pondría mi cuerpo en el fuego porque él tampoco a mí. De hecho, no hay fotos, vídeos, mensajes... porque nunca ha habido nada, a pesar de que el mundo entero busca algo que no existe", ha defendido.

Por último, la empresaria ha recordado otra vez que Morata y ella continúan queriéndose, y ha enumerado las razones que les han llevado, pese a este amor, al divorcio: "Las vacaciones, las fotos, el amor es cierto... pero eso no quita que siendo muy joven, y habiendo vivido tantas cosas tan deprisa (matrimonio, cuatro embarazos, once mudanzas, mis depresiones después de cad aparto, sus depresiones por algunos momentos en el fútbol) puedan llevar a comparaciones que a la larga no son positivas".