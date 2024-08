Escassi, sobre su ruptura con María José Suárez: "Ni uno es tan bueno, ni el otro tan malo"

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido, sin duda, en el gran protagonista de la prensa rosa durante los últimos meses. Su ruptura con María José Suárez, así como las acusaciones de continuas infidelidades hacia la maniquí durante la relación, han acaparado los titulares.

En teoría, en estos momentos el jinete está viviendo una historia de amor con Hiba Abouk. Así lo demostraron las imágenes que se filtraron en las que aparecían acaramelados en una playa de Túnez y el comentario de Escassi a una publicación de la actriz en Instagram con una cara de enamorado.

No obstante, durante la boda entre Jordi Cruz y Rebecca Lima celebrada el pasado sábado, Escassi fue visto con otra mujer que no era Hiba Abouk. De hecho, supuestamente estaban en actitud cariñosa. El nombre de la misteriosa mujer es Huga Rey.

Ayer el sevillano concedió una entrevista en TardeAR, y fue durante la misma cuando se afirmó que iba a firmar un contrato de colaboración con el programa de Telecinco. Así, ha seguido los pasos de María José Suárez, que durante la tarde anterior concedía una entrevista exclusiva con Y ahora, Sonsoles y también terminaba fichando por el espacio de Antena 3.

Durante esta entrevista el jinete se sinceró y dio su opinión sobre todo lo que ha ido saliendo a la luz sobre su vida privada durante las últimas semanas: "Me gustaría sentirme orgulloso, pero no es el caso", lamentaba. No obstante, ha agradecido que "sorprendentemente ahora estoy muy bien" y que, pese a la presión mediática, ha sobrellevado la situación "muy bien".

Por otra parte, ha celebrado que, incluso con todo lo que se ha hablado de él, sus amigos continúan a su lado: "He sentido mucho cariño y lo que han sido mis amigos siguen siéndolo. La gente que me quiere me quiere más. No he borrado contactos. No he dejado de seguir a nadie", agradecía.

Respecto a la exclusiva que dio en De Viernes, asegura que no se arrepiente ni de haberla concedido, ni de nada de lo que dijo: "Mientras hable de mí, de mis sentimientos y de lo que yo siento y de la forma de ver la vida... Si hago daño, lo siento mucho porque no es con mala intención", defendía.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en 'De Viernes' / TELECINCO

Además, ha defendido que, pese a sus múltiples infidelidades, nunca ha hablado mal de sus parejas: "Se me pueden achacar novias y líos, pero jamás he mencionado a nadie o he dicho algo mal. Podéis mirar mis entrevistas. Cuando hablan mal de mí me lo como porque hay que entender que la otra persona lo hace por un motivo. Seguro que el culpable soy yo, no soy un santo. No soy la mejor persona del mundo. Soy imperfecto, pero no me veo despellejando a nadie con la que haya compartido cosas en mi vida. Nunca lo he hecho".

Finalmente, ha opinado que, por lo menos, la mitad de la "culpa" de la ruptura de él y María José Suárez es suya: "Para mí, mi relación se queda para mí. Obviamente más del 50% de la culpa es mía, pero las parejas son parejas. Ni uno es tan bueno ni otro es tan malo", sentenciaba.