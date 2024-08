Cristian Suescun se posiciona en la guerra familiar: "Quien ha hecho explotar todo ha sido mi madre"

Continúa la guerra familiar entre Sofia Soescun y Maite Galdeano. La semana pasada la influencer concedió una entrevista en ¡De Viernes!, y ahora su madre ha decidido imitarla y dar una exclusiva en este mismo programa. Quien se había mantenido en silencio y al margen hasta el momento es Cristian Suescun, pero ahora también ha hablado.

El hermano de Sofía ha dado una entrevista en TardeAR para contar cómo está viviendo esta tremenda disputa familiar: "Ha sido un shock bastante importante. Me encuentro a mi hermana desconsolada y me dice que hasta aquí he llegado con mi madre, que no es feliz y que está manejando su vida. Ha tomado la decisión de que nunca más va a vivir con mi madre y eso a mi madre todavía no se le ha metido en la cabeza".

El día que explotó la guerra mediática, Maite intentó acceder al domicilio de Sofía a la fuerza: "Cambiaron los cerrojos de la puerta y por eso decidió saltar la valla. Me llamó mi cuñado para decirme que había saltado, llegué en cinco minutos. Estaba la Guardia Civil, mi hermana y Kiko estaban en shock, estaban blancos los dos, esto fue un punto de inflexión. Mi madre decía: 'Saca a ese tío de casa y déjame entrar a mí'", relata.

Kiko Jiménez, Sofía Soescun y Maite Galdeano. / Instagram

Cristian no solo ha contado lo sucedido en la entrevista, sino que, además, se ha posicionado, hablando del últimatum de Kiko a Sofía: "Eso que dice que le ha dado a elegir o tu madre o yo, me parece lo más normal porque es hasta un punto. Nadie aguanta cinco años ese machaque que le ha metido mi madre a Kiko", opina. Además, ha reconocido que espera que su madre se disculpe con su hermana: "Esperemos que pida perdón mi madre, le pida perdón a Kiko y él acabe retirando esa denuncia".

Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, cuando ambas aún compartían casa. / Levante-EMV

En palabras de Cristian, Maite considera que Sofía es de su propiedad: "Cualquier persona que entre ahí va a estar en el punto de mira de mi madre. La que ha hecho explotar todo esto ha sido mi madre", ha opinado.