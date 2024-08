Lola Índigo estalla ante los comentarios negativos sobre su cuerpo: "Cada día estoy más buena"

Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla en el que muchos usuarios lanzan continuamente ataques sobre otras personas. Las críticas son constantes, y muchos de ellos se esconden detrás de perfiles falsos, por lo que se sienten más refugiados y escriben mensajes muy negativos sin tener en cuenta que detrás de la pantalla hay una persona a la que le pueden afectar.

Estas críticas recaen, especialmente, sobre personas famosas como influencers, actrices, cantantes y demás. Por este motivo, muchas de ellas se revelan y ponen el foco en la importacia de acabar con esta dinámica. Esto mismo ha hecho Lola Índigo, quien ha estallado por los continuos comentarios negativos sobre su físico.

La artista se ha desahogado a través de las redes sociales, compartiendo su mensaje tanto en Instagram como en Twitter. "Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás", comenzaba escribiendo.

Después de esto, la cantante presumía de la autoestima que ha conseguido forjar con el paso de los años: "Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca".

Lola Índigo. / Instagram

En el siguiente tweet, continuaba en la misma línea: "Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa. Estamos en 2024, es hora de que dejéis de pensar que todos los cuerpos que veis en televisión o sobre un escenario tienen que ser iguales", zanjaba.