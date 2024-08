Maite Galdeano cuenta el detonante de la discusión: "Kiko le gritó a Sofía que había quedado como la p*** de España"

Continúa la guerra familiar entre Sofia Suescun y Maite Galdeano. La semana pasada la influencer concedió una entrevista en ¡De Viernes!, en la que se sinceró como nunca sobre la turbia relación que tiene con su madre, quien ahora ha decidido imitarla y dar una exclusiva en este mismo programa.

Todo el mundo pensaba que, después de los polémicos vídeos que la colaboradora de televisión publicó en redes sociales, iba a pisar el plató con las armas levantadas. Pero pasó todo lo contrario. "Le quiero dar tiempo. He sentido tanta soledad que he llegado a recapacitar. He opinado más de la cuenta en su relación. Me siento responsable", lamentaba.

Pese a que parece que Maite Galdeano ha dado unos cuantos pasos atrás y está tratando de disculparse con su hija, no ha dudado en aprovechar la oportunidad para dar su versión de los hechos, y contat cuál fue, según ella, el detonante de la discusión más grave que ha tenido hasta el momento con su hija. En esta versión, como no podía ser de otro modo, el culpable es Kiko Jiménez.

Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, cuando ambas aún compartían casa. / Levante-EMV

"Yo fui testigo presencial. Estamos viendo ¡De Viernes! en casa. Cuando empiezan a salir los concursantes de Supervivientes All Stars y en voz alta dice Kiko que Sofía ha quedado como la p*** de España. No quiero producir más dolor. Es la verdad de lo que ocurrió", comenzaba contando. Según ha explicado la colaboradora de televisión, en ese momento se levantó y le recriminó a Kiko lo que estaba haciendo.

Después de esto, supuestamente Maite y Sofía discutirían al día siguiente en el gimnasio: "Le pregunté si le parecía bien la actitud de su novio hacia ella. Le dije que pensaba que lo mejor era que lo dejase. Ahora viene la segunda parte. Le mandé un mensaje a Kiko expresándole mis sentimientos hacia él. Ella ya lo sabía, Kiko se lo había dicho cuando viajó a Honduras. Le puso en la tesitura de su madre o él".

Paralelamente, Kiko Jiménez, que evidentemente estaba viendo la entrevista desde su casa, envió un mensaje a sus compañeros de plató desmintiendo esta información: "Se lo está inventando todo. Solo le interesa ir contra mí y destruir mi imagen pública. Lo tendrá que demostrar".