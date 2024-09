Salen a la luz las conversaciones de Álvaro Muñoz Escassi con sus amigos sobre lo que busca de Hiba Abouk

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido, sin duda, en el gran protagonista de la prensa rosa durante los últimos meses. Su ruptura con María José Suárez, así como las acusaciones de continuas infidelidades hacia la maniquí durante la relación, han acaparado los titulares.

En teoría, en estos momentos el jinete está viviendo una historia de amor con Hiba Abouk. Así lo demostraron las imágenes que se filtraron en las que aparecían acaramelados en una playa de Túnez y el comentario de Escassi a una publicación de la actriz en Instagram con una cara de enamorado.

No obstante, durante la boda entre Jordi Cruz y Rebecca Lima celebrada el pasado sábado, Escassi fue visto con otra mujer que no era Hiba Abouk. De hecho, supuestamente estaban en actitud cariñosa. El nombre de la misteriosa mujer es Huga Rey.No obstante, durante la boda entre Jordi Cruz y Rebecca Lima celebrada el pasado sábado, Escassi fue visto con otra mujer que no era Hiba Abouk. De hecho, supuestamente estaban en actitud cariñosa. El nombre de la misteriosa mujer es Huga Rey.

Después de todo este lío, se han revelado unas conversaciones que Álvaro Muñoz Escassi había mantenido con sus amigos sobre el tipo de vínculo que mantiene con Hiba Abouk. Tal y como ha revelado el periodista Javier de Hoyos en D Corazón, el jinete le ha dicho a su círculo más cercano que está "enamoradísimo de ella".

Álvaro Muñoz Escassi en 'TardeAR'. / Telecinco

Además de esto, el comunicador ha desvelado que en estas conversaciones Escassi presume de que "la prensa no se ha dado cuenta de varias escapadas que ha hecho con ella", haciendo hincapié en que habrían hecho un viaje a Asturias sin que nadie se enterara.