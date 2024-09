La Guardia Civil tiene que intervenir para defender a Sofía Suescun de su madre

El enfrentamiento entre Sof√≠a Suescun y su madre, Maite Galdeano, es cada vez m√°s intenso, tanto que incluso ha provocado la intervenci√≥n de la Guardia Civil, seg√ļn ha relatado el novio de la influencer y participante en diferentes realities, Kiko Jim√©nez.

La complicada relación entre madre e hija no es nueva, sino que se remonta a mucho tiempo atrás, aunque de un tiempo a esta parte la situación ha explotado y Sofía Suescun ha decidido que no quiere compartir ya su casa con Maite.

Una relación de desencuentros y celos

No es la primera vez que la joven, de 28 a√Īos, le ped√≠a a su progenitora un poco de espacio. Hasta ahora ambas viv√≠an juntas aunque Sof√≠a mantuviese una relaci√≥n sentimental: en su casa siempre estaba su madre y sus novios ten√≠an que compartir su vida con las dos; eran como un binomio indisoluble.

Sin embargo, los desencuentros no cesaban y la influencer cada vez estaba un poco m√°s harta. Hasta que se fue a Supervivientes y algo pas√≥ entre su novio, Kiko Jim√©nez, y su madre. √Čl no ha querido revelar con detalles qu√© ocurri√≥, pero s√≠ ha se√Īalado que el origen del conflicto que ahora ha estallado estaba en un mensaje que Maite Galdeano le envi√≥ y que era "muy duro" y "muy despectivo".

Sofía Suescun. / Levante-EMV

Cuando Sofía Suescun volvió de Honduras, la joven habló con su madre y le pidió un poco de espacio. Ella necesitaba un tiempo de respiro para recuperarse de su paso por el programa de supervivencia y retomar el ritmo de su vida y de su relación con su pareja, Kiko Jiménez.

Pero su madre, Maite Galdeano, "no respetó la decisión" de su hija e "intentó colarse" en su casa, cuenta el novio de Sofía Suescun.

Aquello marcó un antes y un después porque provocó incluso la intervención de la Guardia Civil para que Maite Galdeano saliera del domicilio de su hija. "Tuvo que personarse la Guardia Civil -relata Kiko Jiménez- en la casa" para sacarla.

"Debería ponerse en manos de profesionales"

Lo peor, no obstante, es que no se trató de un episodio aislado, sino que es algo que "viene pasando desde hace mucho tiempo", insiste la actual pareja de Sofía Suescun. "Es un tema muy delicado que debería ponerse en manos de profesionales -agrega Kiko Jiménez- porque, cuando ocurra una desgracia, nos llevaremos las manos a la cabeza".

Seg√ļn algunas fuentes, el novio de Sof√≠a incluso ha llegado a solicitar una orden de alejamiento para Maite Galdeano, algo que el joven no ha querido confirmar. "Prefiero no decir nada al respecto", indica.

Europa Press

A√ļn as√≠, asegura que lo que subyace en el fondo de la relaci√≥n entre madre e hija son los celos de Maite hacia Sof√≠a. "No acepta que tenga pareja, que se consolide y tenga planes de futuro", especifica. "Hemos normalizado estos comportamientos porque sabemos que (Maite) no est√° bien", pero Kiko Jim√©nez y Sof√≠a Suescun han decidido que ya est√° bien y que la situaci√≥n tiene que cambiar. Desde hace semanas, Maite Galdeano no vive con su hija Sof√≠a y, desde entonces, las cosas han ido a peor entre ambas.