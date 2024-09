Una de las bebés de Marta Pombo, Candela, está ingresada en la UCI: "Hemos pasado la noche solo con María"

Marta Pombo no ha vivido un embarazo fácil, y es que, tal y como confesaba a través de redes sociales, las hormonas le han jugado una mala pasada a nivel emocional. "Ahora mismo, y qué gusto poder hablar ya sin fingir nada, tengo las hormonas que me pongo a llorar por nada, tremendo", explicaba.

De hecho, explicó que estaba tan sensible, que le emocionó, incluso, que un trabajador de una gasolinera fuera amable con ella: "Ahora casi me pongo a llorar, porque la persona que me atendía en la gasolinera ha sido muy amable. Ahora, con las pastillas que tomo para las náuseas, tengo la cabeza muy aplatanada y no me da para pensar en soluciones, estoy muy cansada, así que este señor me ha resuelto la vida y casi me pongo a llorar delante de él".

La influencer y su pareja, Luis Zamalloa, tuvieron a su primera hija en octumbre de 2022, Matilda. Un año después de esto, decidieron dar otro paso en su relación, y en octubre de 2023 pasaron por el altar para darse el 'sí, quiero'. Y ahora, el 1 de septiembre, han sido padres de otras dos pequeñas: Candela y María.

Antes del parto Marta Pombo publicó una historia en Instagram para anunciar a todos sus seguidores que había llegado el momento de dar a luz: "He roto aguas esta mañana súper tranquila y como si la película no fuese conmigo. Semana 36, antes de lo esperado, pero súper bien aguantado. Estaba mañana daba gracias a mi cuerpo por estar haciéndolo tan bien. Os dejo para disfrutar del proceso y momento".

Después de esto, fue Luis Zamaolla el primero en pronunciarse una vez Marta había dado a luz a las dos bebés: "Familia, estamos fenomenal, ha salido todo genial. Vamos a disfrutar del momento, estamos ya en la habitación con las dos princesitas". Desde ese momento, Matilda se convertía en hermana mayor, y pasaban a ser una familia numerosa.

Marta Pombo, como es lo normal, ha tardado un poquito más en compartir unas palabras a través de otra story en Instagram, pero ya lo ha hecho para contar a sus seguidores que todo ha salido bien, pese a que una de las pequeñas se encuentra ahora mismo en la UCI: "Ayer nacieron María y Candela, fue un parto de cuento de hadas. María nació con 2.220 kg y Candela 2.400 kg. Hemos pasado la noche solo con María y nuestra candelita en la UCI, ya que no estaba consiguiendo respira bien ella solita al ser prematura", ha explicado.

No obstante, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, y es que aunque la bebé está en la UCI, no es por nada grave, y se espera que muy pronto pueda reunirse con sus padres y sus hermanas: "Sigue en la incubadora pero muy bien, no ha necesitado oxígeno y si hace varias tomas bien y tolera bien la leche, esta tarde vuelve con nosotros. Gracias por vuestros mensajes, yo estoy genial".