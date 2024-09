Isabel Pantoja cenará con algunos fans tras su concierto en València: Este es el precio por comer con la tonadillera

Isabel Pantoja deja atrás la Cantora se muda a Madrid. La cantante ya ha comprado una vivienda en la capital y, aunque no se sabe todavía si se mudará esta misma semana, sí que se conoce que tiene intención de hacerlo cuanto antes. Aunque todavía no ha vendido su residencia de Cádiz, la artista ya ha decidido dar el paso.

Ahora mismo la tonadillera continúa con su gira, '50 aniversario', y su próximo concierto lo dará precisamente en Valencia, el próximo 8 de septiembre. Un concierto de lo más especial, ya que la cantante podrá reunirse en privado con algunos de sus fans, y es que comerán juntos en un restaurante de la capital del Turia.

Tan y como ha contado el periodista Pepe del Real en el espacio de Telecinco 'Vamos a ver', la venta de entradas para el concierto en València de Isabel Pantoja está siendo un éxito. Viendo esto, la artista ha querido dar la oportunidad a algunos de sus fans de reunirse con ella en una comida privada.

Imagen de archivo del concierto de Isabel Pantoja en Castellón. / G. Utiel T. Losas

"El productor de Isabel me reconoce que ella tiene muchas ganas de actuar en Valencia, que está muy ilusionada y cruzando los dedos para que no pase nada. Aún no se sabe qué canción va a cantar con Shaila, pero tiene muchas ganas", comentaba Pepe del Real en el espacio televisivo en relación a la actuación conjunta que darán Isabel Pantoja y la hija de Rocío Durcal.

Después de actuar en el concierto de València, Isabel Pantoja se reunirá con algunos de sus fans en un restaurante de la ciudad. Según el periodista Kike Calleja, "han pagado 130 euros para poder comer con Isabel Pantoja y algunas personas vienen hasta de Nueva York".