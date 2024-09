Rocío Flores con su bebé en Urgencias: "Ha sido una falsa alarma"

Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, ha estado muy preocupada, tanto como para tener que ir de urgencias a un profesional sanitario que la escuchase y atendiese sus peticiones.

No era para menos, puesto que Rocío ya había pasado por una experiencia similar y no quería volver a revivir el trago, así que, ni corta ni perezosa, pensó que lo mejor era acudir a un centro sanitario y consultar con un profesional de la salud. No se equivocaba.

En Urgencias

La propia Roc√≠o Flores era quien anunciaba a sus seguidores a trav√©s de las redes sociales que ten√≠a que ir a Urgencias. Despu√©s, una vez ya fuera, aclaraba lo que hab√≠a pasado y daba las explicaciones pertinentes. "Ha sido una falsa alarma (...), as√≠ que no cunda el p√°nico", ha se√Īalado para tranquilizar a su familia virtual.

La hija de Roc√≠o Carrasco y Antonio David Flores acudi√≥ de Urgencias con su perra, Roma, tras pasar varios d√≠as preocupada porque el animal ten√≠a "una peque√Īa tos". Roc√≠o Carrasco ten√≠a miedo de que pudiera ser la llamada 'tos de las perreras'.

Esta dolencia es, en realidad, traquebronquitis infecciosa canina (TBI), una enfermedad de aparición aguda que se localiza en las vías aéreas y que está producida por varios agentes infecciosos. Suele desarrollarse de manera repentina y empieza con una tos seca e intensa tras el contacto con un animal infectado. En algunos casos, tras un episodio de tos seca intensa, se puede producir incluso un vómito blanco espumoso.

Rocío Flores con Roma, su perra. / R. F./IG

Y esto es lo que Rocío Flores pensaba que le ocurría a su perra Roma, pese a que el animal "tiene las vacunas" correspondientes puestas, porque "desde que llegó a casa ha cogido de todo". Así que la nieta de Rocío Jurado creía que tal vez, Roma también tenía la 'tos de las perreras' y optó por llevarla al veterinario para que le hiciesen un examen.

Su veterinario, Alonso, lo descart√≥ y le dijo que la perra estaba "perfecta", seg√ļn explica Roc√≠o Flores. "Ha sido una falsa alarma", agrega, "que no cunda el p√°nico". El animal ya est√° en casa y sin problemas.