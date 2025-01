Anabel Pantoja cumplió uno de sus sueños el pasado 23 de noviembre al convertirse en mamá de una preciosa bebé, Alma. Al igual que ha mostrado tanto sus mejores como peores momentos durante el embarazo, la influencer también está haciéndolo con el posparto.

Uno de los problemas que más ha comentado es el de las hemorroides, y lo cierto es que sus seguidoras le agradecen que hable de estas secuelas con tanta naturalidad y sin ningún tipo de tapujos.

Por otra parte, Anabel Pantoja está volviendo a disfrutar de muchas cosas de las que se ha visto obligada a privarse durante los nueve meses de embarazo, como por ejemplo de algunos alimentos. Así lo ha compartido en Instagram, donde ha publicado un story mostrando cómo se disponía a saborear una deliciosa pizza.

"Cuando estaba embarazada, a los ocho casi nueve meses, vine a probar esta espectacular pizza, se llama Imperial, lleva solomillo, patatas panaderas, pimiento, cebolla, etcétera. Y salsa bearnesa. ¿Y qué me dijo el camarero? Que no podía comer esa salsa porque estaba embarazada porque llevaba huevo crudo. Pero hoy sí me la voy a comer por todos vosotros", ha compartido con sus seguidores.

Anabel Pantoja se premia con un antojo que no pudo permitirse en todo el embarazo. / Instagram

Las bonitas palabras de Omar Sánchez a Anabel Pantoja

Tras felicitar públicamente a Anabel Pantoja tras convertirse en madre de su primera hija, Alma, el pasado 23 de noviembre, y comentar alguna de sus publicaciones en redes sociales sorprendiendo a propios y a extraños, ya que creíamos que su relación era nula desde su separación a principios de 2022, Omar Sánchez ha reaparecido en la entrega de los premios 'Madrid está de moda' y, confirmando su acercamiento a la sobrina de Isabel Pantoja, le ha dedicado unas bonitas palabras tras su maternidad.

"Ya saben que no me meto en su vida, no me quiero meter, pero le di las felicitaciones en su momento, ya me lo agradeció y ya está. Me alego mucho mucho por ella, por supuesto, un niño en el mundo es lo mejor que te puede pasar" ha expresado. "Seguro que Anabel va a ser una gran madre. Es una gran madre y en las redes se ve y contento por ella, al final es una niña canaria ¿no? Imaginate" ha añadido, orgulloso porque la pequeña haya nacido en Las Palmas como él.

"El nombre de Alma me parece muy bonito la verdad, así que nada, darle desde aquí la enhorabuena, que disfrute de esa maternidad y paternidad que tienen y nada" ha zanjado, dejando en el aire si le hubiese gustado ser padre junto a la influencer: "No voy a contestar, de verdad, muchas gracias y vamos a disfrutar un poco".

Soltero y sin compromiso desde su ruptura con Marina Ruiz, Omar asegura que "ahora estoy muy tranquilo, mi corazón está entero, soltero y tranquilo. El pasado es un aprendizaje, que quedo con todo eso y ya está. Todo puede pasar, volver a enamorarme, por supuesto. Todo puede pasar así que nunca se sabe" ha concluido, confesando que está de nuevo abierto al amor.