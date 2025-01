El impresionante cambio físico de Ibai Llanos en tan solo 100 días

Ibai Llanos ha sorprendido a sus seguidores con un notable cambio físico en tan solo 100 días. El conocido creador de contenido, que destaca por su carisma y humor en plataformas como Twitch, decidió embarcarse en un reto personal para mejorar su salud y bienestar.

Durante este proceso, Llanos ha mostrado su progreso en redes sociales, donde ha revelado una notable pérdida de peso y un cambio en sus hábitos alimenticios y su rutina de ejercicios. "Yo amigos tengo que decir que estoy ya en un punto que necesito un cambio. Llevo un mes entrenando en el gimnasio y quiero mostrar el cambio que hemos tenido durante este mes [...]", comentó.

El impresionante cambio físico de Ibai Llanos. / RD

No obstante, la transformación no ha sido un camino recto, ya que el influencer no siempre ha tenido la misma motivación para entrenar y mantener este estilo de vida: "Bueno la realidad es que en estas tres semanas he perdido un poco la motivación", confesó en un video donde relata todo su proceso. Ante esto, el entrenador del famoso streamer español también se expresó sobre su proceso y la pérdida de motivación: "Estas tres semanas han sido un paso atrás, pero no lo veo como un fracaso total, no es un fracaso, es un aprendizaje", destacó.

El proceso de Ibai Llanos no ha estado exento de críticas y comentarios negativos de algunos seguidores y detractores. Incluso, incluyó en su video algunos de estos comentarios como: "Que mi padre con 63 años hace el triple que este hombre"; "Qué hace siendo un gordo de mie.... Sigue fracasando, sigue quedando mal ante el público"; "No soy muy positivo con que lo consiga"; "Cuando se hace famoso a la persona equivocada"; "Ibai, el excusas", entre otros.

A pesar de los comentarios negativos, el creador de contenido se mantuvo firme en su objetivo de cumplir lo prometido. Su impresionante cambio físico y el esfuerzo invertido en conseguirlo quedaron reflejados en el video, en el que se ve a Ibai realizando sus entrenamientos con gran dedicación.