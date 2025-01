De la separación de Rosalía y Jeremy Allen White al amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez: las parejas que rompieron y surgieron en 2024

El 2024 muchas parejas consolidadas que llevaban años compartiendo su vida han decidido separarse, como Jennifer Lopez y Ben Affleck o Álvaro Morata y Alice Campello, que han decidido tomar caminos diferentes. Algunos romances nuevos también se han quedado por el camino, como el idilio entre Rosalía y Jeremy Allen White, que empezó y acabó este año. Y este año ha demostrado que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, como el nuevo intento fracasado por tener una relación entre Aitana y Sebastián Yatra.

Sin embargo, también hay nuevas parejas que se han formado y han sorprendido a todos, como la relación formada por Alejandro Sanz y Candela Márquez. Hacemos un repaso por las rupturas de famosos más sonadas y los nuevos romances que han surgido durante este año.

Rupturas de parejas

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Una de las rupturas que despide el año es la de Sabrina Carpenter y Barry Keoghan. Después de un año de relación, la artista y el actor decidieron dar prioridad a sus respectivos trabajos. “Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera”, confirmó la revista 'People'. La relación de la pareja salió a la luz cuando los pillaron cenando en Los Ángeles en diciembre de 2023 y, un mes después, les vieron dándose un beso en un museo.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan / Redacción

Rosalía y Jeremy Allen White

Aunque nunca llegaron a confirmar su relación, después de un año juntos Rosalía y Jeremy Allen White pusieron fin a su romance. La cantante y el actor fueron vistos por última vez en julio en un evento emergente en Los Ángeles para celebrar la tercera temporada de 'The Bear'. Sin embargo, en septiembre, mientras la diva catalana celebraba su cumpleaños en una fiesta en París, el intérprete fue fotografiado besando y abrazando a su compañera de reparto en la serie, Molly Gordon, imágenes que confirmaría el fin del amor con la 'motomami'.

Rosalía y Jeremy Allen White / / Archivo

Zoë Kravitz y Channing Tatum

La actriz y modelo Zoë Kravitz y el intérprete Channing Tatum pusieron fin a su relación el pasado mes de octubre después de tres años juntos. La pareja llevaba comprometida desde 2023 y había estrenado recientemente el thriller 'Parpadea dos veces' (2024), donde la hija de Lenny Kravitz debutaba como directora y Tatum protagonizaba. Los rumores de romance surgieron en agosto de 2021, cuando fueron fotografiados por las calles de Nueva York. Un mes después, los actores abandonaron la Gala del Met juntos.

Zoë Kravitz y Channing Tatum / / REDACCIÓN

Kate Moss y Nikolai Von Bismarck

La modelo británica Kate Moss decidió terminar su romance con su novio Nikolai Von Bismarck después de nueve años de relación tras algunos meses de idas y venidas. "Moss decidió que era tiempo de romper sus lazos y seguir adelante sola. Ella cree que hoy los dos se encuentran en caminos diferentes en su vida. Este año, Kate cumplió 50 años y se siente fabulosa, lo que le ha llevado a pensar que quiere volver a salir", desveló el tabloide 'The Sun'.

Kate Moss y Nikolai Von Bismarck / / REDACCIÓN

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron definitivamente el pasado mes de agosto tras dos años de matrimonio después de que la cantante lo solicitara formalmente. Sin embargo, según el portal 'TMZ', Lopez estableció en el documento legal la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la Gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dando pie a rumores sobre su matrimonio.

Álvaro Morata y Alice Campello

El futbolista Álvaro Morata y la 'influencer' italiana Alice Campello confirmaron su ruptura el pasado mes de agosto con un comunicado. "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestro cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás", anunció Morata en sus redes sociales.

Álvaro Morata y Alice Campello / / ARCHIVO

Chiara Ferragni y Fedez

A principios de 2024, la 'influencer' italiana Chiara Ferragni y el rapero Fedez rompieron tras seis años de matrimonio y dos hijos en común. El pasado 11 de noviembre, los abogados de ambos anunciaron a través de un comunicado difundido a los medios que “tras largas negociaciones, Chiara Ferragni y Fedez firmarán el acuerdo de separación y, de consecuencia, divorcio”.

Chiara Ferragni y Fedez, en su boda / / ARCHIVO

Aitana y Sebastián Yatra

Los cantantes Aitana y Sebastián Yatra se dieron una segunda oportunidad tras su ruptura a finales de 2023. Sin embargo, unos meses después y tras lanzar la canción 'Akureyri', donde se declaraban su amor, volvieron a poner fin a su relación. "Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", expresó la artista durante un concierto.

Aitana y Sebastián Yatra en el videoclip de su nueva colaboración, 'Akureyri' / / YOUTUBE

IlloJuan y Masi

Otra ruptura veraniega fue la de los 'streamers' IlloJuan y Masi después de siete años de relación. Los 'influencers' informaron de la ruptura a sus seguidores a través de un vídeo de humor. "No estamos juntos desde hace ya un tiempo", informó Juan, añadiendo que "la vida sigue, las relaciones se unen y se rompen, y no pasa nada". "La vida nos lleva por caminos muy muy distintos. Desde que empezamos creíamos que en algún momento esos caminos se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta que se vayan a cruzar", añadieron en su canal de Twitch.

Illo Juan y Masi / / YOUTUBE ILLOJUAN

Lola Lolita e Ibelky

Una de las últimas rupturas del año es la de los 'tiktokers' Lola Lolita e Ibelky, después de tres años de relación. “Queríamos que lo supieseis, porque tampoco queremos que se haga un drama de esto. Son cosas que pasan y entendemos que para querer bien también hay que mejorar por separado. Por favor, que nadie diga tonterías. Al igual que nos habéis tenido cariño, nosotros nos hemos tenido cariño y queremos pedir respeto”, anunciaban en un vídeo conjunto en sus redes sociales.

Lola Lolita e Ibelky / / REDES

Nuevas parejas

Macarena García y Enric Auquer

Tras el rodaje de la exitosa película catalana 'Casa en flames', la actriz Macarena García y el actor Enric Auquer empezaron una relación. Desde principios de este 2024, la pareja mantiene un noviazgo reservado y alejado de los focos, aunque las revistas del corazón les han podido fotografiar en algunas de sus citas.

Enric Auquer y Macarena García en 'Casa en flames'. / REDACCIÓN

Alejandro Sanz y Candela Márquez

El cantante Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez confirmaron su relación en la Gala Persona del Año, el pasado 13 de noviembre, por los Latin Grammy. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a mediados de octubre cuando se les vio juntos en un partido del Inter de Miami.

El cantautor y compositor Alejandro Sanz y su novia, la actriz Candela Márquez, posan en el acto de entrega del premio Personaje del Año Vanity Fair 2024 / / Kiko Huesca

Sophie Turner y Peregrine Pearson

Tras el divorcio definitivo de la actriz Sophie Turner y el cantante Joe Jonas, la intérprete comenzó una nueva relación a principios de año con el aristócrata británico Peregrine Pearson. Su primera aparición pública llegó durante las celebraciones del Año del Dragón de Stanley Zhu en el Dixie Queen (Londres). Según comentaron fuentes a ‘US Weekly’, la conexión de Turner con el aristócrata fue inmediata.

Sophie Turner y Peregrine Pearson / / INSTAGRAM

Paul Mescal y Gracie Abrams

Después de meses de rumores, el actor del momento, Paul Mescal, y la estrella del pop estadounidense, Gracie Abrams, confirmaron su relación paseando su amor el pasado verano por el Soho londinense. Aunque todavía no han posado juntos en eventos ni han compartido su amor en redes sociales, la artista acudió al estreno de 'Gladiator II' y él estuvo presente en la grabación del programa 'Saturday Night Live' con Abrams.

Gracie Abrams y Paul Mescal / REDACCIÓN

Óscar Casas y Ana Mena

Una de las últimas parejas formadas este año es la de Óscar Casas y Ana Mena. El programa 'Fiesta' de Telecinco compartió hace unas semanas unas fotografías del actor y la cantante en plena calle besándose. Ambos se conocieron en el rodaje de 'Ídolos', una película que verá la luz el próximo 2025 y cuyo rodaje empezó hace unos meses.

Óscar Casas y Ana Mena / REDACCIÓN

Suscríbete para seguir leyendo