El rey emérito, traicionado por una persona de su entorno más cercano con la filtración de información sensible

El rey emérito ha vivido unos días de lo más especiales. El pasado 5 de enero celebraba su 87 aniversario en su nueva residencia de Abu Dabi con una gran y lujosa fiesta y, como no, rodeado de sus familiares y círculo de amigos más cercanos.

No obstante, parece que la tranquilidad no va a instalarse de momento en la vida de Juan Carlos I. Después de varios meses siendo el protagonista de numerosos escándalos, principalmente por su polémica con la exvedette Bárbara Rey, el rey emérito vuelve a estar en el ojo del huracán.

Y es que una persona de su círculo más cercano está dispuesta a traicionarle, según ha explicado Juan Luis Galiacho en Fiesta: "Alguien cercano al emérito podría ser una Bárbara Rey en Abu Dabi. Hablamos de una cosa bastante seria".

El periodista ha explicado lo siguiente: "Hay una persona que ha estado con Juan Carlos mucho tiempo en Abu Dabi y dice que parece ser que tiene fotografías y audios de reuniones no muy recomendables que ha tenido el rey en Abu Dabi. En esas reuniones, aparecen nombres como el de un traficante de armas condenado que le busca la justicia española, el nombre de su yerno, el de Hugo Linares Espinó, (empresario) y más personas".

Juan Carlos I en una imagen de archivo. / Agencias

Además de esto, Galiacho ha añadido que "estamos hablando de que estas fotos y estos audios se las han ofrecido al mercado y hay quien las ha visto y que aseguran que esto es así. También, en esas conversaciones, podría haber cuestiones sexuales".

Según ha explicado el comunicador, toda esta información se la habría confirmado Diego Arrabal, y que esta persona ya no está en estos momentos acompañando al rey emérito en Abu Dabi. No onstante, no ha querido revelar cuál es la intención de esta traición a Juan Carlos I, aunque ha dejado caer que "como todo en la vida, tiene un por qué".