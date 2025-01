Pillan a Sara Carbonero con un misterioso hombre tras su ruptura con Nacho Taboada

Hacía meses que se rumoreaba que Sara Carbonero y Nacho Taboada habían decidido poner punto y final a su relación. Este verano, en el mes de agosto, la pareja acaparó los titulares de varias revistas de la prensa del corazón anunciando su ruptura, pero ellos acabaron negando esta información.

No obstante, los rumores han acabado siendo ciertos, y es que ahora ya es innegable que la periodista y el músico ya no están juntos. Varios son los hechos que lo confirman, como que por ejemplo han dejado de intercambiarse 'me gusta' redes sociales, e incluso han llegado a eliminarse de sus seguidores.

Sara Carbonero y Nacho Taboada en una imagen de archivo. / RD

Sara Carbonero también dejó muy claro en un post que 2024 no ha sido su año, e incluso ha dejado varias indirectas que podrían ser perfectamente dardos contra Nacho Taboada: "Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo".

Además, la periodista ha sido vista con un misterioso hombre en Toledo hace un mes, tal y como han informado desde la revista Vanitatis. Fue en el puente de diciembre, y ambos habrían ido juntos a un parque de atracciones, donde Sara Carbonero no pasó desapercibida entre el resto de personas.