Jeimy, expareja de Carlo Costanzia: "Horas antes de que publicaran las fotos con Alejandra me dijo que era el amor de su vida"

Como era de esperar, Jeimy Báez ha hecho referencia a su relación pasada con Carlo Costanzia en sus primeros días de convivencia en la casa de 'Gran Hermano Dúo', unas declaraciones que han tenido reacción por parte de Carmen Borrego desde plató.

"Lo dejamos en enero y él empezó con ella en febrero, pero seguía escribiéndome", comenzaba explicando la concursante del reality a sus compañeros, refiriéndose a Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. De hecho, ha confesado que "horas antes de que salieran las fotos con ella en la prensa me daba la chapa de que era el amor de su vida, que no se podía creer lo que nos estaba pasando, que si le hubiera dejado explicarse, no nos hubiera pasado eso".

Tras estas polémicas palabras, Jeimy ha dejado claro que Carlo Constanzia forma parte de su pasado: "Yo he hecho muchas cosas por Carlo, pero ya he abierto los ojos. En general la relación ha sido fea y creo que no me lo merecía, pero bueno, ya está en el pasadísimo, me he atrevido a participar en este concurso para desvincularme de él. Prefiero que me juzguen por ser una desquiciada aquí que por ser su ex".

Ante estas declaraciones, Jon Aramendi no dudaba en preguntarle directamente por Alejandra Rubio y la relación que tiene ahora con Carlo: "Yo si fuera mi amiga no se lo recomendaría, pero hoy en día ha pasado el tiempo y no sé cómo está Carlo ahora mismo. Con la experiencia que yo tuve le diría que saliera corriendo".

Pese a esto, en cuanto a su faceta como padre, la concursante de 'Gran Hermano Dúo' le desea lo mejor sin querer opinar demasiado: "Me alegro mucho por él, su bebé es algo inocente, me alegro mucho de que lo esté viviendo tan bien y que esté siendo el padrazo del año".

Como no podía ser de otra forma, Carmen Borrego defendía a su sobrina en plató dejando muy claro que Alejandra Rubio no está preocupada por Jeimy: "Como ex de Carlo puede hablar de lo que quiera de su relación, aunque me llama la atención que meta a Alejandra en la ecuación. Ella nos ha contado que lo echó de casa, pues chica, supéralo. Alejandra está tranquilísima, ya te lo digo yo, tranquilísima", ha asegurado.