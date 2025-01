Morata y Alice Campello no se esconden: los tiernos mensajes que han intercambiado

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello cogió a todos por sorpresa. El futbolista y la empresaria italiana formaban, sin duda, una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol profesional. Mostraban al mundo ser un matrimonio sólido, fruto del cual ahora tienen cuatro hijos en común.

Sin embargo, aunque todavía siguen casados, su relación ha llegado a su fin. Tanto el deportista como la influencer comunicaron a través de las redes sociales, y más en concreto de Instagram, que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, según explicaron, por "incomprensiones acumuladas y mal gestionadas".

Pese a los comunicados, los rumores no pararon de sucederse durante las siguientes semanas, sobre todo apuntando a que la separación vino derivada de una infidelidad de Morata hacia Alice. Por este motivo, el futbolista quiso desmentir estas especulaciones sincerándose con Javier de Hoyos, periodista del programa D Corazón de Televisión Española.

Alice Campello y Álvaro Morata, con sus cuatro hijos, tras ganar España la Eurocopa. / Levante-EMV

El capitán de la selección española desmitió los rumores de infidelidad: "Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores. Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias".

El primer acercamiento de Morata y Alice Campello

Alice Campello felicitó el pasado mes de octubre a Álvaro Morata por su cumpleaños a través de redes sociales, en concreto publicando una historia en Instagram: "Feliz cumpleaños super papi", le escribía en italiano y junto a fotografías del futbolista con sus hijos.

Álvaro Morata decidió compartir la story en su cuenta, añadiendo un "Gracias Ali", acompañado de un corazón. Esto demostraría que, pese a que han tomado la decisión de separarse como pareja, continúan manteniendo una buena relación, y que su familia está por encima de todo para ambos.

Alice Campello felicita a Álvaro Morata por su cumpleaños. / Instagram

El nuevo acercamiento de la empresaria y el futbolista

Hoy se cumplen dos años de un día agridulce para Alice Campello. El 9 de enero del 2023 daba a luz a su hija Bella, su "rayito de sol". La pequeña era muy deseada tanto por su padre como por su madre, pero la empresaria sufrió graves complicaciones durante el parto que pusieron en juego su vida.

De hecho, la italiana tuvo que ser ingresada en la UCI y operada de urgencia. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me entubaron", explicó en su momento. Tal y como contó, tuvieron que hacerle hasta 17 transfusiones: "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto".

Alice Campello ha publicado un emotivo post con un carrusel de fotos para felicitar a Bella: "Mi pequeño rayito de sol... FELIZ CUMPLEAÑOS 🥳 ❤️ Que la vida siempre te sonría, como nos hizo a nosotros cuando naciste. El 9 de enero 2023 fue el día más duro de mi vida y quizás el que más me marcó pero me dio un compañero de vida para siempre... Te amo con todo mi corazón".

Álvaro Morata, por su parte, también ha compartido una fotografía con su pequeña, agradeciendo una vez más a Alice Campello el enorme esfuerzo que hizo para traer a la bebé al mundo: "Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón ❤️ Gracias Alice Campello por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi 🦁".